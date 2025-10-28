Популярни
  Рилски спортист
  2. Рилски спортист
  3. Пламен Крумов: Поздравявам момчетата, изиграхме страхотен двубой

Пламен Крумов: Поздравявам момчетата, изиграхме страхотен двубой

  • 28 окт 2025 | 16:08
  • 793
  • 0

Наставникът на Рилски спортист Пламен Крумов говори след загубата на своя тим от Локомотив (София) в 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Третодивизионният тим отстъпи драматично с 2:3 у дома.

Локомотив (София) потрепери до самия край, но все пак отстрани Рилецо от Купата
Локомотив (София) потрепери до самия край, но все пак отстрани Рилецо от Купата

“Искам да поздравя момчетата. Днес изиграха страхотен двубой, зарадвахме хората и мисля, че нашият отбор изпита удоволствие на терена. Последният гол беше тежък късмет. Физически трябва да издържим, защото водим сериозен тренировъчен процес. Нямахме притеснения от тази гледна точка. Нормално е Локомотив да има класа. Просто момчетата свериха часовника. Радвам се, че и хора ни подкрепиха.

От началото на сезона сме с цел да гоним промоция. Друг е въпросът, че в третото ниво се случват необясними неща. Но ние си гледаме нашата касичка. Имаме опитни играчи и млади такива, които имат жажда за развитие. Мисля, че сме на прав път, просто да продължим смирено, да следваме целите и ще успеем”, заяви Крумов.

