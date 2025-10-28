Пламен Крумов: Поздравявам момчетата, изиграхме страхотен двубой

Наставникът на Рилски спортист Пламен Крумов говори след загубата на своя тим от Локомотив (София) в 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Третодивизионният тим отстъпи драматично с 2:3 у дома.

Локомотив (София) потрепери до самия край, но все пак отстрани Рилецо от Купата

“Искам да поздравя момчетата. Днес изиграха страхотен двубой, зарадвахме хората и мисля, че нашият отбор изпита удоволствие на терена. Последният гол беше тежък късмет. Физически трябва да издържим, защото водим сериозен тренировъчен процес. Нямахме притеснения от тази гледна точка. Нормално е Локомотив да има класа. Просто момчетата свериха часовника. Радвам се, че и хора ни подкрепиха.

От началото на сезона сме с цел да гоним промоция. Друг е въпросът, че в третото ниво се случват необясними неща. Но ние си гледаме нашата касичка. Имаме опитни играчи и млади такива, които имат жажда за развитие. Мисля, че сме на прав път, просто да продължим смирено, да следваме целите и ще успеем”, заяви Крумов.