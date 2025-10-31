Гуардиола даде добри новини за Родри и констатира: Премиър лийг се завърна към основното си достойнство

Халфът на Манчестър Сити Родри е готов да се завърне в игра за неделния двубой срещу втория във временното класиране на Премиър лийг - Борнемут. Носителят на “Златната топка” не е играл от началото на октомври. Голмайсторът Ерлинг Холанд също е на разположение, след като имаше проблеми след мача с Астън Вила и получи почивка в двубоя за “Карабао Къп” срещу Суонзи.

“Холанд е готов. Мисля, че Родри ще бъде готов също да помогне. Не знам дали ще може да започне, но се надявам да бъде с нас. Както и още 18 играчи. Всички отчаяно искат да играят.

Не става дума само за последните девет мача, а и за предишния и по-предишния сезон. Борнемут е много постоянен отбор. Фантастичен състав, мениджър и играчи. Знаем, че това ще е труден съперник.

Когато бях в Мюнхен и Барселона, се говореше, че Премиър лийг е най-трудното първенство, защото всеки може да победи всеки. Може би ние и Ливърпул в последните години променихме тази динамика, като всеки сезон се ставаше шампион с над 90 точки, даже с близо 100. Но Висшата лига се върна към това, което винаги е била - всеки може да победи всеки", заяви Гуардиола по време на днешната си пресконференция.