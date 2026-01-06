Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на двойки в Анталия

Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на двойки в Анталия

  • 6 яну 2026 | 16:54
  • 156
  • 0
Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на двойки в Анталия

Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под номер 2 в схемата, започнаха убедително участието си, след като надиграха представителите на домакините Еркут Айдън и Алпер Окай Мерюмоглу с 6:0, 6:4 за 52 минути.

Милев и Попович спечелиха първите десет гейма в мача и без затруднения стигнаха до крайния успех.

Любопитното е, че в първия кръг на сингъл Милев ще се изправи именно срещу партньора си на двойки Попович.

