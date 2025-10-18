Синер изненада с избора си на актьор, който да го изиграе във филм

Какво би станало, ако имаше филм за Яник Синер? Не е изключено през кариерата му – а още повече след края ѝ – да се появят предложения за филм, посветен на живота и успехите на италианската тенис звезда. Идеята е интригуваща, затова по време на Six Kings Slam Синер беше попитан, полу на шега, кой актьор би искал да изиграе ролята му.

„Бих казал... Уил Смит, защо не“, отговори Яник след кратък размисъл и се усмихна.

Откакто италианецът се изкачи сред най-добрите в тениса, често се говори за филм или документален проект за него. Вече има написани книги, а със сигурност предстоят и още. Така че защо не и голям екран? След дълги дискусии и шеги сред феновете, Синер най-накрая даде своя отговор — и той изобщо не беше банален.

Изборът на Уил Смит наистина звучи неочаквано. Известният американски актьор и комик (а понякога и рапър) е най-популярен с филмите от поредицата „Лоши момчета (Bad Boys)“ и със ситкома „Принцът от Бел Еър“. За поколението, родено в началото на 2000-те – като самия Синер – сериалът беше истински хит и в Италия.

И само часове след шегата на Синер, последва забавна реакция от самия Уил Смит.

В Instagram "стори", актьорът "фотошопира" лицето си върху снимка на Синер, който държи трофея от Уимбълдън, и добави надпис:

„В играта съм“.

Една игрива размяна, която – кой знае – може някой ден да стане реалност.

Междувременно Синер прекарва интензивни дни в Рияд, където в събота, 18 октомври, ще се изправи срещу Карлос Алкарас в дългоочаквания мач за титлата Six Kings Slam, която спечели миналата година.

А ако действително се заснеме филм за Яник – и ако Уил Смит приеме ролята – ще бъде интересно да видим кой актьор ще изиграе Алкарас.