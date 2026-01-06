Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Денислава Глушкова започна сезона с успех на турнир в Анталия

Денислава Глушкова започна сезона с успех на турнир в Анталия

  • 6 яну 2026 | 16:09
  • 409
  • 0
Денислава Глушкова започна сезона с успех на турнир в Анталия

Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Седмата поставена в схемата българка постигна победа над Аделина Лачинова (Латвия) с 6:2, 6:4 за 2:12 часа на корта.

Глушкова започна мача с пробив, след което направи още един в петия гейм и взе първия сет. Във втората част тя поведе с 5:1, а в осмия гейм сервираше за мача, но загуби подаването си. В следващата част софиянката пропиля два мачбола, но все пак в десетия гейм успя да затвори срещата с третата си възможност.

В спор за място на четвъртфиналите българката ще излезе срещу участващата с "уайлд кард" Даниела Дарта Фелдмане (Латвия).

На двойки Глушкова ще си партнира с Илай Йорук (Турция), а първите им съпернички са водачките в схемата Лучия Чирич Багарич (Хърватия) и Франческа Пейс (Италия).

Още две българки ще участват в надпреварата на двойки - Мелис Расим и Беатис Спасова, които започват срещу вторите поставени Даря Лодикова и Александра Шубладзе (Русия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Шиникова преодоля първи кръг в Найроби

Шиникова преодоля първи кръг в Найроби

  • 6 яну 2026 | 12:41
  • 479
  • 0
Гришо след победата: Заслужаваха си мрачните моменти

Гришо след победата: Заслужаваха си мрачните моменти

  • 6 яну 2026 | 12:04
  • 935
  • 0
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 26720
  • 13
Александър Николов е “Спортист на София“ за 2025 година

Александър Николов е “Спортист на София“ за 2025 година

  • 6 яну 2026 | 11:37
  • 1435
  • 2
Винъс Уилямс се бори, но отпадна в Оклънд

Винъс Уилямс се бори, но отпадна в Оклънд

  • 6 яну 2026 | 11:02
  • 1063
  • 1
Новак Джокович с тревожна новина преди Откритото първенство на Австралия

Новак Джокович с тревожна новина преди Откритото първенство на Австралия

  • 6 яну 2026 | 09:53
  • 5778
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 10490
  • 27
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 12286
  • 56
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 15628
  • 28
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 26720
  • 13
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 11503
  • 10
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 23251
  • 19