Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Хонконг дочака своята победа в АТР турнир

Хонконг дочака своята победа в АТР турнир

  • 6 яну 2026 | 16:50
  • 152
  • 0
Хонконг дочака своята победа в АТР турнир

Коулман Уонг стана първият тенисист на домакините, спечелил мач в историята на турнира по тенис за мъже на твърди кортове в Хонконг с награден фонд 700 045 долара.

Той победи Мариано Навоне (Аржентина) с 6:3, 7:5. 21-годишният Уонг претърпя загуби в предишните си две участия, но успя да спечели при третия път.

Участващият с "уайлд кард" Уонг, който достигна до третия кръг на Откритото първенство на САЩ през август, ще се изправи срещу Габриел Диало в следващия си мач, след като канадецът победи Йеспер Де Йонг (Нидерландия) с 6:4, 7:6(7).

Китаецът Цзюнчън Шан елиминира Франсиско Комесана (Аржентина) с 6:4, 6:4, за да подобри резултата си до 7-2 на турнира на твърди кортове. Шан играе за първи път след Шанхай през октомври и се надява да остави зад гърба си трудната, изпълнена с контузии 2025 година. Следващият му съперник ще бъде номер 5 в схемата Лоренцо Сонего (Италия), който се наложи над Рей Сакамото (Япония) с 6:2, 7:6(4).

Защитаващият титлата си Александър Мюлер (Франция) продължава успешното си представяне в Хонконг след успех със 7:5, 6:4 срещу Миомир Кецманович (Сърбия). Французинът спечели първата си титла от АТР на турнира през 2025-а и ще играе срещу Маркос Хирон във втория кръг. Американецът се справи с Ласло Джере (Сърбия) с 6:2, 6:0.

Аржентинецът Томас Мартин Ечевери победи Валентин Ройе (Франция) с 6:4, 7:5. Следващият мач на Ечевери ще бъде срещу поставения под номер 7 Лоренцо Музети (Италия).

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) си осигури сблъсък във втория кръг с поставения под номер 2 Александър Бублик (Казахстан), след като се наложи над Ян-Ленард Щруф (Германия) с 6:3, 1:6, 6:1.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Шиникова преодоля първи кръг в Найроби

Шиникова преодоля първи кръг в Найроби

  • 6 яну 2026 | 12:41
  • 479
  • 0
Гришо след победата: Заслужаваха си мрачните моменти

Гришо след победата: Заслужаваха си мрачните моменти

  • 6 яну 2026 | 12:04
  • 936
  • 0
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 26776
  • 13
Александър Николов е “Спортист на София“ за 2025 година

Александър Николов е “Спортист на София“ за 2025 година

  • 6 яну 2026 | 11:37
  • 1439
  • 2
Винъс Уилямс се бори, но отпадна в Оклънд

Винъс Уилямс се бори, но отпадна в Оклънд

  • 6 яну 2026 | 11:02
  • 1066
  • 1
Новак Джокович с тревожна новина преди Откритото първенство на Австралия

Новак Джокович с тревожна новина преди Откритото първенство на Австралия

  • 6 яну 2026 | 09:53
  • 5783
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 10609
  • 27
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 12365
  • 57
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 15690
  • 28
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 26776
  • 13
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 11539
  • 10
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 23361
  • 19