Хонконг дочака своята победа в АТР турнир

Коулман Уонг стана първият тенисист на домакините, спечелил мач в историята на турнира по тенис за мъже на твърди кортове в Хонконг с награден фонд 700 045 долара.

Той победи Мариано Навоне (Аржентина) с 6:3, 7:5. 21-годишният Уонг претърпя загуби в предишните си две участия, но успя да спечели при третия път.

Участващият с "уайлд кард" Уонг, който достигна до третия кръг на Откритото първенство на САЩ през август, ще се изправи срещу Габриел Диало в следващия си мач, след като канадецът победи Йеспер Де Йонг (Нидерландия) с 6:4, 7:6(7).

Китаецът Цзюнчън Шан елиминира Франсиско Комесана (Аржентина) с 6:4, 6:4, за да подобри резултата си до 7-2 на турнира на твърди кортове. Шан играе за първи път след Шанхай през октомври и се надява да остави зад гърба си трудната, изпълнена с контузии 2025 година. Следващият му съперник ще бъде номер 5 в схемата Лоренцо Сонего (Италия), който се наложи над Рей Сакамото (Япония) с 6:2, 7:6(4).

Защитаващият титлата си Александър Мюлер (Франция) продължава успешното си представяне в Хонконг след успех със 7:5, 6:4 срещу Миомир Кецманович (Сърбия). Французинът спечели първата си титла от АТР на турнира през 2025-а и ще играе срещу Маркос Хирон във втория кръг. Американецът се справи с Ласло Джере (Сърбия) с 6:2, 6:0.

Аржентинецът Томас Мартин Ечевери победи Валентин Ройе (Франция) с 6:4, 7:5. Следващият мач на Ечевери ще бъде срещу поставения под номер 7 Лоренцо Музети (Италия).

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) си осигури сблъсък във втория кръг с поставения под номер 2 Александър Бублик (Казахстан), след като се наложи над Ян-Ленард Щруф (Германия) с 6:3, 1:6, 6:1.

Следвай ни:

Снимки: Imago