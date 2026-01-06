Австралия обърна Чехия и се класира на четвъртфинал на Юнайтед къп

Алекс де Минор отново пое водещата роля в Австралия, за да изпрати отбора си на четвъртфиналите на турнира „Юнайтед Къп“, побеждавайки Чехия с 2:1. Така австралийците оглавиха група D с две победи от два мача, следвани от Чехия. Трети е Норвегия без победа, която и отпада от състезанието. Австралия чака на четвъртфинала победителя от група F.

След като Барбора Крейчикова победи Мая Джойнт в два сета, Австралия се изправи пред трудна битка за първото място на родна земя. Но 26-годишният Де Минор – носен от ентусиазма на публиката на „Кен Розуол Арена“, победи Якуб Меншик с 6:4, 6:1 и изравни резултата.

След това се наложи мачът да бъде решаван от срещата на двойки. Де Минор трябваше да си партнира със Сторм Хънтър, за си гарантират победата с 6:2, 6:3 над Мириам Шкох и Далибор Свърчина и така да си гарантират 2:1.

На с победата на сингъл на Крейчикова, Чехия също се класира за четвъртфиналите като най-добър втори отбор на отборния турнир в Сидни. Чехите ще срещнат Белгия в първия етап от елиминациите.

„Атмосферата беше невероятна. Събота вечер беше също невероятна, тази вечер отново се представихте на високо ниво“, каза Хънтър в интервюто си от корта. „Алекс носи енергия, той е толкова сигурен в играта си, когато е под напрежение. Така че се чувствах наистина комфортно и уверено с него в мача“ .

Меншик показа моменти на блясък в началото на втория сет срещу Де Минор, подчертани от дръзко воле, което пък беше подготвено няколко пъти от мощен първи сервис. Австралиецът обаче остана безмилостен, спасявайки и четирите точки за пробив, с които се сблъска. И затвърди личния си баланс срещу този съперник на 5-0 победи.

„Не започнах годината по начина, по който исках“, каза Де Минор, който загуби от Каспер Рууд в първия си мач от груповата фаза. „Но нещо, което направих наистина добре в кариерата си, е да се върна в мача от трудна ситуация. Днес се случи отново, затова съм доволен“.

В група „В“ отборът на Белгия лесно преодоля Канада с 3:0 победи и се оказа печеливша от „въртележката“. Трите отбора в потока – Белгия, Китай и Канада са с по една победа, но съотношението вътре в мачовете даде предимство на белгийците, които имат 4-2 успеха в срещите. Канада е с 3-3, Китай с 2-4.

В решаващия двубой Белгия разчиташе на Зизу Бергс и Елизе Мертенс, които спечелиха синглите си, а накрая взеха и мача на двойки. Бергс победи с 6:4, 6:2 Феликс Оже-Алиасим, Мертнес надви в три сета с 6:3, 3:6, 6:3 Виктория Мбоко. После на двойки Мертенс и Бергс надделяха над Мбоко и Клийв Харпър с 6:3, 3:6, 10:5.

В среща от група С, която нямаше значение за крайното класиране, Италия надви Франция с 2:1 победи. Тук Швейцария си гарантира първата позиция и се класира към втория етап на турнира.

Снимки: Imago