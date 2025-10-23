Популярни
Яник Синер одобрява шоу атмосферата във Виена

  • 23 окт 2025 | 14:15
  • 158
  • 0
Яник Синер одобрява шоу атмосферата във Виена

Четирикратният шампион от Големия шлем и номер 2 в света Яник Синер харесва шоу атмосферата по време на мачовете от турнира на АТР 500 във Виена.

Синер стартира с лесна победа  срещу германеца Даниел Алтмайер с 6:0, 6:2 за 59 минути игра.

"Мисля, че е добре за нашия спорт да има силна музика и повече шум. Ако погледнете други големи състезания - Формула 1, НБА - те винаги имат елемент на шоу и ние трябва да сме в крак с времето. Музиката е част от зрелището. Чудесно е за феновете: има зона за хранене и забавления. В Торино на АТП финалите също може да е шумно и когато играта ти върви, енергията на публиката се отразява върху теб и помага, особено когато си уморен. Така че като цяло съм „за“, въпреки че понякога, признавам, става твърде шумно“, каза Синер, цитиран от Скай Спортс.

Снимки: Imago

