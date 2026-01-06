Популярни
Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Египет

Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир в Египет

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърди кортове за жени в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Енчева и Нада Фуад (Египет), поставени под номер 4 в схемата, победиха Юлия Шчерек (Полша) и Ингрид Войчинакова (Словакия) с 6:3, 6:2 за 76 минути.

За място на полуфиналите Енчева и Фуад излизат срещу рускините Дария Егорова и Полина Старкова, които на старта елиминираха българката Дария Великова и София Аватанeо (Италия) с 6:3, 6:0.

Лидия Енчева е поставена под номер 3 в схемата на сингъл и ще играе утре в първия кръг срещу Джулиана Бестети (Италия). Дария Великова пък стартира срещу втората поставена италианка Камила Занолини (Италия).

