  3. Съдия контузи звезда на Лудогорец

Съдия контузи звезда на Лудогорец

  • 2 ное 2025 | 19:15
  • 2171
  • 0

През първото полувреме на двубоя между Черно море и Лудогорец от 14-ия кръг на efbet Лига се стигна до куриозна ситуация. Една от звездите на "орлите" Бърнард Текпетей получи контузия, след като се сблъска с главния съдия Венцислав Митрев в наказателното поле.

Атакуващият футболист на Лудогорец се затича в опит да отнеме топката, а Митрев застана на пътя му и крилото се хвана за главата. В игра се появи Емерсон Родригес.

