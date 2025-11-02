Съдия контузи звезда на Лудогорец

През първото полувреме на двубоя между Черно море и Лудогорец от 14-ия кръг на efbet Лига се стигна до куриозна ситуация. Една от звездите на "орлите" Бърнард Текпетей получи контузия, след като се сблъска с главния съдия Венцислав Митрев в наказателното поле.

Атакуващият футболист на Лудогорец се затича в опит да отнеме топката, а Митрев застана на пътя му и крилото се хвана за главата. В игра се появи Емерсон Родригес.