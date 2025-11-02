Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

Черно море и Лудогорец се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Тича” стартира в 17:45 часа, а главен съдия ще бъде Венцислав Митрев.

Двата тима се намират един до друг в таблицата с равен брой точки - 23. Домакините към момента са пети, а гостите четвърти и днешната победа може да се окаже ключова както за “моряци”, така и за “орли”.

Варненци са в серия от два поредни мача без успех. В последния кръг те направиха хикс със Славия, а преди това отстъпиха на Левски. С една евентуална победа днес момчетата на Илиан Илиев ще се изкачат до третото място, изпреварвайки днешния си опонент и Локомотив (Пловдив).

Феновете на Черно море очакват силна игра на "моряците" и победа

Лудогорец към момента е доста разклатен и е в игрова криза. Шампионът на България изостава с цели 9 точки от първото място и не познава вкуса на победата в първенството от три мача насам. Последния кръг “орлите” допуснаха и първата си загуба в efbet Лига. Тогава разградчани показаха доста вяла игра и загубиха с 4:5 от ЦСКА 1948, като в един момент от мача отстъпваха с 1:5.

Лошите резултати и незадоволителната игра от старта на сезона доведе до уволняването на старши треньора Руи Мота. Наставникът пристигна в началото на кампанията, но не успя да изкара дори до полусезона. Сега Лудогорец е воден от старши треньора на дубъла си Тодор Живондов.

Над 100 оферти за нов треньор са заляли Лудогорец след раздялата с Мота

Иначе Черно море и Лудогорец играха по-рано през седмицата за Sesame Купа на България. И двата тима си гарантираха класиране в следващата фаза, като “моряците” победиха Миньор (Перник), а “орлите” отстраниха трудно третодивизионния Черноморец (Бургас) с гол в последната секунда.

За последно двата тима играха един срещу друг през месец май. Тогава Черно море победи у дома с 2:0.