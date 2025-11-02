Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

  • 2 ное 2025 | 07:35
  • 1250
  • 0

Черно море и Лудогорец се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Тича” стартира в 17:45 часа, а главен съдия ще бъде Венцислав Митрев.

Двата тима се намират един до друг в таблицата с равен брой точки - 23. Домакините към момента са пети, а гостите четвърти и днешната победа може да се окаже ключова както за “моряци”, така и за “орли”.

Варненци са в серия от два поредни мача без успех. В последния кръг те направиха хикс със Славия, а преди това отстъпиха на Левски. С една евентуална победа днес момчетата на Илиан Илиев ще се изкачат до третото място, изпреварвайки днешния си опонент и Локомотив (Пловдив).

Феновете на Черно море очакват силна игра на "моряците" и победа
Феновете на Черно море очакват силна игра на "моряците" и победа

Лудогорец към момента е доста разклатен и е в игрова криза. Шампионът на България изостава с цели 9 точки от първото място и не познава вкуса на победата в първенството от три мача насам. Последния кръг “орлите” допуснаха и първата си загуба в efbet Лига. Тогава разградчани показаха доста вяла игра и загубиха с 4:5 от ЦСКА 1948, като в един момент от мача отстъпваха с 1:5.

Лошите резултати и незадоволителната игра от старта на сезона доведе до уволняването на старши треньора Руи Мота. Наставникът пристигна в началото на кампанията, но не успя да изкара дори до полусезона. Сега Лудогорец е воден от старши треньора на дубъла си Тодор Живондов.

Над 100 оферти за нов треньор са заляли Лудогорец след раздялата с Мота
Над 100 оферти за нов треньор са заляли Лудогорец след раздялата с Мота

Иначе Черно море и Лудогорец играха по-рано през седмицата за Sesame Купа на България. И двата тима си гарантираха класиране в следващата фаза, като “моряците” победиха Миньор (Перник), а “орлите” отстраниха трудно третодивизионния Черноморец (Бургас) с гол в последната секунда.

За последно двата тима играха един срещу друг през месец май. Тогава Черно море победи у дома с 2:0.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Аксаково с ценна победа

Аксаково с ценна победа

  • 1 ное 2025 | 22:30
  • 1067
  • 0
Доростол излъга Устрем в началото

Доростол излъга Устрем в началото

  • 1 ное 2025 | 22:23
  • 1084
  • 1
Волов Шумен 2007 спечели във Варна

Волов Шумен 2007 спечели във Варна

  • 1 ное 2025 | 22:16
  • 1271
  • 0
В Исперих гол не падна

В Исперих гол не падна

  • 1 ное 2025 | 22:03
  • 1048
  • 0
Черноломец с категоричен успех

Черноломец с категоричен успех

  • 1 ное 2025 | 21:53
  • 1025
  • 0
Септември (Тервел) взе точките в Добрич

Септември (Тервел) взе точките в Добрич

  • 1 ное 2025 | 21:47
  • 1211
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 07:51
  • 2063
  • 4
ЦСКА излиза за трета поредна победа

ЦСКА излиза за трета поредна победа

  • 2 ное 2025 | 07:48
  • 1749
  • 2
Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

  • 2 ное 2025 | 07:09
  • 679
  • 0
Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 23:56
  • 24345
  • 43
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 25748
  • 175