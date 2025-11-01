Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 506
  • 1

Ръководството на Лудогорец е приготвило сериозна сума, за да ангажира класен специалист за заместник на освободения Руи Мота. В момента шефовете на разградчани водят трескави преговори за неустойката на португалеца и екипа му, като наред с това разговарят и с набелязани треньори.

"Орлите са получили отказ от бившия наставник на Овиедо Велко Паунович, който пое Сърбия. Именно подобен калибър треньор търсят "зелените". Сумата за ангажирането на такъв може и да достигне до 1 милион евро на година, твърди "Тема Спорт".

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

До момента най-скъпоплатеният наставник на Лудогорец бе бразилецът Пауло Аутуори, който бе начело на тима през есента на 2018-а.

Разградчани ще спуснат завесата в efbet Лига за 2025 година. Това ще се случи на 19 декември, петък, за когато е насрочен отложеният двубой от 6-ия кръг срещу Берое в Стара Загора.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

  • 1 ное 2025 | 03:26
  • 185
  • 0
Пламен Андреев се върна на пейката, а Сантандер спечели с единствения си точен удар

Пламен Андреев се върна на пейката, а Сантандер спечели с единствения си точен удар

  • 1 ное 2025 | 01:12
  • 2515
  • 0
Разочароващо равенство за отбора на Тонислав Йорданов

Разочароващо равенство за отбора на Тонислав Йорданов

  • 1 ное 2025 | 00:42
  • 2550
  • 0
Миланов влезе и Динамо (Б) обърна ЧФР Клуж в последните секунди

Миланов влезе и Динамо (Б) обърна ЧФР Клуж в последните секунди

  • 31 окт 2025 | 22:40
  • 2733
  • 1
Лукас Петков вкара гол и пропусна дузпа при драматично равенство на Елверсберг

Лукас Петков вкара гол и пропусна дузпа при драматично равенство на Елверсберг

  • 31 окт 2025 | 21:38
  • 861
  • 0
Левски пусна мистериозен пост в социалните мрежи

Левски пусна мистериозен пост в социалните мрежи

  • 31 окт 2025 | 20:48
  • 2158
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 18727
  • 33
Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

  • 31 окт 2025 | 23:12
  • 10554
  • 3
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 67620
  • 54
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 49255
  • 27
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 58792
  • 252
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 14468
  • 1