Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Ръководството на Лудогорец е приготвило сериозна сума, за да ангажира класен специалист за заместник на освободения Руи Мота. В момента шефовете на разградчани водят трескави преговори за неустойката на португалеца и екипа му, като наред с това разговарят и с набелязани треньори.



"Орлите са получили отказ от бившия наставник на Овиедо Велко Паунович, който пое Сърбия. Именно подобен калибър треньор търсят "зелените". Сумата за ангажирането на такъв може и да достигне до 1 милион евро на година, твърди "Тема Спорт".

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

До момента най-скъпоплатеният наставник на Лудогорец бе бразилецът Пауло Аутуори, който бе начело на тима през есента на 2018-а.



Разградчани ще спуснат завесата в efbet Лига за 2025 година. Това ще се случи на 19 декември, петък, за когато е насрочен отложеният двубой от 6-ия кръг срещу Берое в Стара Загора.