Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Тюрам поднови отборни тренировки с Интер

Тюрам поднови отборни тренировки с Интер

  • 30 окт 2025 | 15:44
  • 253
  • 0

Нападателят на Интер Маркюс Тюрам днес поднови отборни тренировки след възстановяването си от своята контузия, съобщава “Скай Спорт Италия”.

Както е известно, френският национал получи травма в задната част на лявото си бедро при успеха с 3:0 над Славия (Прага) в Шампионска лига на 30 септември. Поради нея Тюрам пропусна победите над Кремонезе (4:1), Рома (1:0), Роял Юнион СЖ (4:0) и Фиорентина (3:0), както и загубата от Наполи (1:3). В тези мачове той беше заместван от Анже-Йоан Бони и Франческо Пио Еспозито, като е възможно 28-годишният футболист да се завърне в игра в неделния двубой с Верона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Позабравен защитник поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

Позабравен защитник поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

  • 30 окт 2025 | 15:21
  • 1360
  • 0
Важен ден в кариерата на Кристиано Роналдо-джуниър

Важен ден в кариерата на Кристиано Роналдо-джуниър

  • 30 окт 2025 | 15:15
  • 1434
  • 0
Нов проблем за Дуе и ПСЖ

Нов проблем за Дуе и ПСЖ

  • 30 окт 2025 | 15:02
  • 623
  • 0
Мбапе ще получи своята “Златна обувка” в петък

Мбапе ще получи своята “Златна обувка” в петък

  • 30 окт 2025 | 14:32
  • 3007
  • 4
Контролата на Барселона в Перу е под сериозен въпрос

Контролата на Барселона в Перу е под сериозен въпрос

  • 30 окт 2025 | 14:20
  • 491
  • 0
Шеф на Байерн призова ВАР да бъде използван в турнира за Купата на Германия

Шеф на Байерн призова ВАР да бъде използван в турнира за Купата на Германия

  • 30 окт 2025 | 14:10
  • 560
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Янтра 0:1 ЦСКА 1948, хубав гол на Боби Цонев

Янтра 0:1 ЦСКА 1948, хубав гол на Боби Цонев

  • 30 окт 2025 | 16:30
  • 8369
  • 4
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 42016
  • 67
ЦСКА има нов изпълнителен директор

ЦСКА има нов изпълнителен директор

  • 30 окт 2025 | 11:09
  • 37038
  • 54
Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

Слот вече е сред фаворитите за уволнение след поредния провал на Ливърпул

  • 30 окт 2025 | 11:02
  • 21808
  • 35
ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 11022
  • 39
Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

  • 30 окт 2025 | 11:42
  • 15605
  • 26