Тюрам поднови отборни тренировки с Интер

Нападателят на Интер Маркюс Тюрам днес поднови отборни тренировки след възстановяването си от своята контузия, съобщава “Скай Спорт Италия”.
Както е известно, френският национал получи травма в задната част на лявото си бедро при успеха с 3:0 над Славия (Прага) в Шампионска лига на 30 септември. Поради нея Тюрам пропусна победите над Кремонезе (4:1), Рома (1:0), Роял Юнион СЖ (4:0) и Фиорентина (3:0), както и загубата от Наполи (1:3). В тези мачове той беше заместван от Анже-Йоан Бони и Франческо Пио Еспозито, като е възможно 28-годишният футболист да се завърне в игра в неделния двубой с Верона.
Снимки: Gettyimages