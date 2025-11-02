Популярни
Годой: Ще направим всичко по силите си да победим Левски

  • 2 ное 2025 | 14:52
  • 548
  • 1

Леандро Годой беше големият герой за ЦСКА при днешния успех с 3:1 над Монтана. Нападателят се разписа на два пъти за победата.

27 ЦСКА : Монтана

„Искам да поздравя отбора и съотборниците си. Играхме срещу стабилен отбор. Трябваше да се борим 95 минути, но важното е, че спечелихме. Най-важното е да помагам на отбора. Искам да давам всичко от себе си за ЦСКА. Питас също е в добра форма и нещата ни се получават. С Питам се чувствам прекрасно. Нямам никакъв проблем да играем заедно на терена. Досега мислихме за мача с Монтана, но започваме да се готвим за предстоящото дерби. Ще направим всичко по силите си да спечелим“.

