Двама се завръщат за ЦСКА срещу Монтана

  • 2 ное 2025 | 09:35
  • 178
  • 0
Двама се завръщат за ЦСКА срещу Монтана
Слушай на живо: ЦСКА - Монтана

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното домакинство срещу Монтана от 14-ия кръг на efbet Лига. Двубоят започва в 12:45 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

В разширения състав на "армейците" се завръщат Улаус Скаршем и Кевин Додай. Аут обаче остава Иван Турицов.

ЦСКА излиза за трета поредна победа
ЦСКА излиза за трета поредна победа

Групата на "червените": 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 13. Браян Кордоба, 2. Дейвид Пастор, 3. Сейни Санянг, 4. Адриан Лапеня, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 20. Мартин Стойчев, 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 16. Георги Чорбаджийски, 11. Мохамед Брахими, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 29. Иван Тасев, 9. Леандро Годой.

Още от БГ Футбол

Рилски спортист с нова победа у дома

Рилски спортист с нова победа у дома

  • 2 ное 2025 | 09:27
  • 148
  • 0
Струмска слава вкара 5 на Пирин (ГД)

Струмска слава вкара 5 на Пирин (ГД)

  • 2 ное 2025 | 09:24
  • 154
  • 0
Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 07:51
  • 6092
  • 14
ЦСКА излиза за трета поредна победа

ЦСКА излиза за трета поредна победа

  • 2 ное 2025 | 07:48
  • 3518
  • 6
Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

  • 2 ное 2025 | 07:35
  • 3209
  • 1
Аксаково с ценна победа

Аксаково с ценна победа

  • 1 ное 2025 | 22:30
  • 1250
  • 0
