Двама се завръщат за ЦСКА срещу Монтана

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното домакинство срещу Монтана от 14-ия кръг на efbet Лига. Двубоят започва в 12:45 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

В разширения състав на "армейците" се завръщат Улаус Скаршем и Кевин Додай. Аут обаче остава Иван Турицов.

Групата на "червените": 1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 13. Браян Кордоба, 2. Дейвид Пастор, 3. Сейни Санянг, 4. Адриан Лапеня, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 20. Мартин Стойчев, 24. Юлиан Илиев, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 16. Георги Чорбаджийски, 11. Мохамед Брахими, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 29. Иван Тасев, 9. Леандро Годой.