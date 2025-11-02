Кръгът във Втора лига продължава с пет мача

Кръгът във Втора лига продължава с пет срещи в днешния ден. Дунав (Русе) гостува на Севлиево в опит отново да се откъсне на върха в класирането, а на "Бончук" Марек и Пирин ще премерят сили в регионално дерби.

XIV кръг, Втора лига

31 октомври, петък, 17:30 ч.:

Фратрия 2:0 Вихрен (Сандански)



1:0 Айвън Ангелов (61)

2:0 Ксавело Дривентак (88)

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

2 ноември, неделя, 14:30 ч.:

Севлиево - Дунав (Русе)

Марек - Пирин (Благоевград)

Миньор (Перник) - Спартак (Плевен)

Спортист (Своге) - Беласица

2 ноември, неделя, 16:00 ч.:

Етър - Черноморец (Бургас)

3 ноември, понеделник, 17:00 ч.:

Янтра (Габрово) - ЦСКА II