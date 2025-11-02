Кръгът във Втора лига продължава с пет мача

Кръгът във Втора лига продължава с пет срещи в днешния ден. Дунав (Русе) гостува на Севлиево в опит отново да се откъсне на върха в класирането, а на "Бончук" Марек и Пирин ще премерят сили в регионално дерби.
XIV кръг, Втора лига
31 октомври, петък, 17:30 ч.:
Фратрия 2:0 Вихрен (Сандански)
1:0 Айвън Ангелов (61)
2:0 Ксавело Дривентак (88)
Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига
2 ноември, неделя, 14:30 ч.:
Миньор (Перник) - Спартак (Плевен)
2 ноември, неделя, 16:00 ч.:
3 ноември, понеделник, 17:00 ч.: