Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Кръгът във Втора лига продължава с пет мача

Кръгът във Втора лига продължава с пет мача

  • 2 ное 2025 | 10:37
  • 451
  • 0

Кръгът във Втора лига продължава с пет срещи в днешния ден. Дунав (Русе) гостува на Севлиево в опит отново да се откъсне на върха в класирането, а на "Бончук" Марек и Пирин ще премерят сили в регионално дерби.

XIV кръг, Втора лига

31 октомври, петък, 17:30 ч.:

Фратрия 2:0 Вихрен (Сандански)

1:0 Айвън Ангелов (61)
2:0 Ксавело Дривентак (88)

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига
Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

2 ноември, неделя, 14:30 ч.:

Севлиево - Дунав (Русе)

Марек - Пирин (Благоевград)

Миньор (Перник) - Спартак (Плевен)

Спортист (Своге) - Беласица

2 ноември, неделя, 16:00 ч.:

Етър - Черноморец (Бургас)

3 ноември, понеделник, 17:00 ч.:

Янтра (Габрово) - ЦСКА II

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилски спортист с нова победа у дома

Рилски спортист с нова победа у дома

  • 2 ное 2025 | 09:27
  • 429
  • 0
Струмска слава вкара 5 на Пирин (ГД)

Струмска слава вкара 5 на Пирин (ГД)

  • 2 ное 2025 | 09:24
  • 405
  • 0
Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 07:51
  • 9154
  • 22
ЦСКА излиза за трета поредна победа

ЦСКА излиза за трета поредна победа

  • 2 ное 2025 | 07:48
  • 5066
  • 13
Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

  • 2 ное 2025 | 07:35
  • 4836
  • 6
Аксаково с ценна победа

Аксаково с ценна победа

  • 1 ное 2025 | 22:30
  • 1361
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

Левски търси 5 от 5 преди дербито с ЦСКА на негостоприемния стадион в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 07:51
  • 9154
  • 22
Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

Лудогорец се нуждае от спешни точки, но Черно море ще иска да се възползва от лошата форма на "орлите"

  • 2 ное 2025 | 07:35
  • 4836
  • 6
ЦСКА излиза за трета поредна победа

ЦСКА излиза за трета поредна победа

  • 2 ное 2025 | 07:48
  • 5066
  • 13
Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

Ексклузивно в Sportal.bg! Звезда на Апоел за пръв път разказа една от най-личните си истории

  • 2 ное 2025 | 07:09
  • 3997
  • 0
Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 23:56
  • 33581
  • 48
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 35277
  • 179