Голово шоу във Велико Търново

Отборите на Етър и Черноморец (Бургас) завършиха при резултат 3:3 в двубой от 14-ия кръг на Втора професионална лига. Домакините откриха резултата в 27-ата минута, когато Никола Виденов се разписа.

"Акулите" изравниха пет минути по-късно, след като Георги Александров си отбеляза автогол. Димитър Костадинов в 52-ата минута даде аванс на гостите от Бургас.

В 63-ата минута Атанас Атанасов изравни за Етър, за да може секунди по-късно Живко Петков отново да даде преднина на Черноморец.

Точката за тима от Велико Търново донесе Чавдар Ивайлов в 76-ата минута.