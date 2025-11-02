Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  3. Голово шоу във Велико Търново

Голово шоу във Велико Търново

  • 2 ное 2025 | 18:09
  • 663
  • 1
Голово шоу във Велико Търново

Отборите на Етър и Черноморец (Бургас) завършиха при резултат 3:3 в двубой от 14-ия кръг на Втора професионална лига. Домакините откриха резултата в 27-ата минута, когато Никола Виденов се разписа.

Дунав не допусна спънка, шоу на "Ивайло", глътка въздух за Бела, обрат в Дупница
Дунав не допусна спънка, шоу на "Ивайло", глътка въздух за Бела, обрат в Дупница

"Акулите" изравниха пет минути по-късно, след като Георги Александров си отбеляза автогол. Димитър Костадинов в 52-ата минута даде аванс на гостите от Бургас.

В 63-ата минута Атанас Атанасов изравни за Етър, за да може секунди по-късно Живко Петков отново да даде преднина на Черноморец.

Точката за тима от Велико Търново донесе Чавдар Ивайлов в 76-ата минута.

