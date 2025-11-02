Евгений Гащук: Мач между наши момчета

Популярни
  2 ное 2025 | 10:02
Утре в Суворово, дублиращите отбори на варненските Фратрия и Спартак излизат един срещу друг. Местното дерби е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Победата ни в последния мач е много важна за нас, защото дава увереност на състезателите. Ще е хубаво да влезем в серия от такива резултати, но знаем, че предстоящия двубой ще е изключително труден. Познаваме отлично съперника. В състава им има опитни играчи, а другите са наши бивши футболисти от набор 2006 година. Ние ще излезем със състезатели, родени 2008 г., които ще играят срещу батковците си. Очаквам интересен мач“, коментира пред Sportal.bg Евгений Гащук, треньор на Фратрия II.

