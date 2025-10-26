Моуриньо с неутрален коментар за президентските избори в Бенфика

Жозе Моуриньо коментира победата на Бенфика с 5:0 срещу тима на Арука в срещата от 9-ия кръг на Лига Португал.

"Това е победа, която се усещаше от първата минута. Отборът започна силно срещу противник, който играе добре, но не успя да покаже играта си. Спечелихме много топки в противниковото поле. Те загубиха топка от Судаков в зона за изграждане на атака, а ние доминирахме в играта във всички аспекти. Играчите имаха амбиция, след първия гол искаха да вкарат втори, след втория – трети, а при три гола на полувремето искаха и четвърти. Мисля, че това е добре постигната победа, която не ни кара да празнуваме нищо повече от добър мач и 3 точки", каза Моуриньо.

Специалния и Бенфика се върнаха към победите и притиснаха Порто

След това Специалния сподели и мнението си представянето на някои от отделните играчи като крилото Джанлука Престиани.

"Има крила, които никога не губят топката – това са крила, които не атакуват противници, които не търсят ситуации за разбалансиране. Очевидно е, че играч като него губи топки, но той също така създава много проблеми на противниците и внася голяма нестабилност в отбранителната организация на съперника. Знам, че неговата позиция е да поема рискове, да няма голяма отговорност, той е малко безотговорен в добрия смисъл, рискува, не се страхува. След загубата във вторник реших, че имам нужда от такъв тип играч, който да притежава и това качество. Световното първенство до 20 години му се отрази добре, игра, дойде с игрови ритъм, с високо ниво на увереност. От физическа гледна точка е играч, който трудно издържа 90 минути заради начина си на игра, но мисля, че направи перфектен мач. Доволен съм от представянето му", каза още Моуртиньо.

В момента Бенфика се намира в навечерието на изборите за президент, като преди броени седмици Моуриньо бе назначен именно от настоящия ръководител на клуба Руи Коща, който се кандидатира втори мандат. Специалния предпочете да неговори прекалено дълго относно предизборната отбстановка в един от най-реномираните клубове в Португалия.

Rui Costa não quis divulgar quanto ganha José Mourinho no Benfica. Em entrevista à CNN Portugal, o presidente dos encarnados diz que a vontade de Mourinho em representar o clube foi decisiva para a contratação.



Veja aqui. #ruicosta #mourinho #benfica pic.twitter.com/iWTofLVxWO — CNN Portugal (@cnnportugal) September 25, 2025

"Нито предпочитам, нито не предпочитам, и дори да предпочитах, не можех да променя нищо. Това е наистина фантастичен ден, световен рекорд, но е световен рекорд с разгром, който показва всички социални качества на този клуб. Мисля, че феновете на Бенфика заслужават поздравления, мисля, че и кандидатите заслужават поздравления, в крайна сметка те създадоха това състояние на „бенфикизъм“ с масово участие в гласуването. Наистина е фантастична ситуация, стадионът беше добър, усещаше се, че стадионът е добър от самото начало. Помогнахме на "Б" отбора, който е отбор от момчета, които играят в първенство на мъже срещу опитни мъже, като включихме четирима от нашите млади играчи и това беше важна победа за тях. След това ние бяхме последни, също в деня на годишнината на стадиона, и ние бяхме последните, които щяха да развалят празника, и говорихме за това в съблекалнята. Освен трите точки, от които се нуждаехме за класирането и след загубата миналия вторник, имахме тази отговорност да завършим един перфектен ден и да не разваляме празника. За щастие резултатът е добър, сега ще видим дали утре сутрин ще имаме бял дим или ще трябва да чакаме още 15 дни", уточни Моуриньо.