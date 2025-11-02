Мареска: Играхме много добре, както с топката, така и без нея

Енцо Мареска остана доволен от победата с минималното 1:0 на неговия Челси срещу тима на Тотнъм в лондонското дерби от 10-ия кръг на английската Премиър лийг, с което “сините” успяха да се изкачат в челната четворка на временното класиране.

🗣️ "I'm very happy for the players and the fans because it's a derby - a big game!"



Enzo Maresca's thoughts after @ChelseaFC's 1-0 victory over Spurs.#beINPL #TOTCHE #CFC pic.twitter.com/jH9QjAuH0M — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 1, 2025

“Доволен съм от трите точки. Особено защото запазихме мрежата си чиста. Това ни е необходимо за в бъдеще. Ще вкарваме голове, но трябва да сме по-добри в защита. Мисля, че играхме много добре, както с топката, така и без нея. Начинът, по който натискахме, беше много важен. Бяхме много добри в това и срещу Ливърпул. Това е от съществено значение, ако искаме да се доближим до върха. Винаги имаме нужда от голове, но също така трябва да допускаме възможно най-малко”, започна Мареска.

Челси надигра, победи и настигна Тотнъм

След това мениджърът на победителите обърна внимание на своя играч Мойсес Каяйседо.

Томас Франк: Допускахме твърде много прости грешки

“Мойсес показва колко е добър. Той е на най-високо ниво. Най-хубавото в него е неговата скромност; той е наистина приятен човек и е готов да помогне на всички. Той и Родри са най-добрите дефанзивни халфове в света”, каза Мареска.

Накрая наставникът на лондончани говори и за представянето на голмайстора Жоао Педро, чийто гол се оказа решаващ за победата.

“Жоао никога не е бил проблем. Проблемът с Жоао е, че не тренира всеки ден заради проблемите си. Не е 100% готов за всеки мач. Жоао ще вкарва голове. Той беше наистина, наистина добър срещу Ливърпул. Сега, когато Лиъм Делап се завърна, имаме повече възможности. Бяхме без Коул Палмър и два месеца без Лиъм. Имаме нужда от атакуващи играчи”, завърши Мареска.