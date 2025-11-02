Томас Франк: Допускахме твърде много прости грешки

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк призна, че неговият отбор е играл по-зле от тима на Челси в столичното дерби от 10-ия кръг на английската Премиър лийг, в което “сините” спечелиха с 1:0 при гостуването си на “Тотнъм Хотспър Стейдиъм”.

“Мисля, че днес бяхме по-лоши от опонентите си. Челси бяха по-добри от нас – няма съмнение в това.

Видях, че играчите се стараеха, но играта ни не се получи. Липсваше ни енергията и интензивността, необходими за подобни мачове. Допуснахме първия гол – и оттам нататък трябваше да наваксваме.

Допускахме твърде много прости грешки при подавания и губехме топката твърде често. Това може да се дължи на умора, но има и много други причини.

Thomas Frank reflects on tonight's defeat against Chelsea 💬 pic.twitter.com/j5FLWJsdNj — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 1, 2025

Мисля, че сме способни да играем с всяко темпо, което мачът изисква. Но днес, независимо дали беше бавен или бърз ритъм, нищо не се получи”, каза Франк.