Марица (Пд) стяга терена

Ръководството на Марица (Пловдив) обяви, че е започнала процедура по подобрение на тревната настилка на главния и помощния терен. "Пиратите" излязоха със специално съобщение на страницата на клуба във "Фейсбук".

"ПФК Марица изказва своята искрена благодарност към нашия дългогодишен партньор Радослав Куцев и неговата фирма „Фрут Корект“. Философията на компанията е да инвестира в развитието на местния спорт и общност, като пример за отговорен бизнес с активна гражданска позиция.

За пореден път те показаха своята подкрепа към жълто-синята общност. Благодарение на тяхната ангажираност и помощ, беше извършена важна процедура по машинно пресяване на тревната настилка на главния и помощния терен на нашия клуб. Целта е да се подобри качеството на терените и да се осигурят още по-добри условия както за нашите футболисти, така и за всички отбори, които предстои да посрещнем на нашия стадион.

Жестът на г-н Куцев е поредното доказателство за неговата постоянна и безрезервна подкрепа към клуба, която не спира през годините - дори и днес, когато Марица има до себе си финансов благодетел и още много нови партньори и приятели. Изказваме благодарност и към фирмата, която предостави техниката за извършване на пресяването, както и към всички наши спонсори и съмишленици, които продължават да вярват и да помагат на жълто-синята идея.

Призоваваме всеки, който желае да стане част от нашето семейство и да подкрепи клуба, да се свърже с нас, защото заедно правим Марица още по-силна!", написаха "пиратите".

