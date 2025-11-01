Защо Дамян Колев иска да стане учител?

Световният вицешампион с националния отбор на България Дамян Колев сподели за мечтаната си работа след професионалния спорт в предаването "Говори сега" на БНТ 1:

"Аз смятам, че учителите са страхотни хора. Без учителите никой от нас нямаше да е това, което е сега. Учителите, треньорите в спорта - това е една страхотна професия. Аз искам да работя с деца и да им помагам да постигат своите цели, да бъдат по-добри хора - нещо, което са правили и моите учители и треньори. Както и те са ми помагали, така искам и аз да помагам."