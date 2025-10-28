Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Община Добрич дава по 5000 евро парична награда на Илия Петков и Дамян Колев

Община Добрич дава по 5000 евро парична награда на Илия Петков и Дамян Колев

  • 28 окт 2025 | 09:51
  • 323
  • 1
Община Добрич дава по 5000 евро парична награда на Илия Петков и Дамян Колев

Община Добрич дава по 5000 евро парична награда на волейболистите Илия Петков и Дамян Колев. Това каза в началото на заседанието на Общински съвет – Добрич кметът Йордан Йорданов.

Предложението те да бъдат наградени обсъдиха общинските съветници на заседание на Комисията по спорт и младежки дейности. Председателят ѝ Йордан Иванов предложи Илия Петков и Дамян Колев да бъдат вписани в Почетната книга на Добрич, да им се връчи плакет и да им се предостави парична награда.

„Илия Петков и Дамян Колев поставиха Добрич на най-високата сцена на спорта. Двамата доказаха, че със сърце, вяра и воля можеш да постигнеш най-високите спортни върхове“, каза Иванов.

Кметът Йордан Йорданов обясни на общинските съветници, че освен че ще бъдат вписани в Почетната книга, на всеки един от двамата волейболисти е присъдена парична премия от по 5000 евро.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3. В състава на Джанлоренцо Бленджини бяха и двамата волейболисти от Добрич Илия Петков и Дамян Колев.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Владо Николов се срещна с фенове Провадия

Владо Николов се срещна с фенове Провадия

  • 28 окт 2025 | 01:24
  • 1783
  • 0
Алекс Николов: Ефектът след успеха ни ще бъде като бомба със закъснител

Алекс Николов: Ефектът след успеха ни ще бъде като бомба със закъснител

  • 27 окт 2025 | 18:56
  • 2762
  • 0
Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

  • 27 окт 2025 | 18:09
  • 15779
  • 4
Нов фаворит за селекционер на България

Нов фаворит за селекционер на България

  • 27 окт 2025 | 17:12
  • 46094
  • 14
"Перфектният волейболист" с Найден Найденов

"Перфектният волейболист" с Найден Найденов

  • 27 окт 2025 | 16:31
  • 5896
  • 0
Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

  • 27 окт 2025 | 14:06
  • 15328
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

  • 28 окт 2025 | 11:14
  • 2375
  • 4
Клуб от efbet Лига остана без треньор

Клуб от efbet Лига остана без треньор

  • 28 окт 2025 | 10:45
  • 4108
  • 3
Купата на България навлиза в същинската си фаза

Купата на България навлиза в същинската си фаза

  • 28 окт 2025 | 08:00
  • 11602
  • 2
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 16017
  • 10
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

  • 27 окт 2025 | 21:44
  • 48287
  • 25
Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

  • 28 окт 2025 | 04:20
  • 21418
  • 32