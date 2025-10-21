Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Дамян Колев: Бленджини ни накара да се фокусираме върху днешния ден

Дамян Колев: Бленджини ни накара да се фокусираме върху днешния ден

  21 окт 2025 | 17:03
  • 1930
  • 0

Двамата световни вицешампиони с националния отбор на България от шампионата на планетата във Филипините Стоил Палев и Дамян Колев и Гордан Люцканов, който бе избран за MVP на турнира efbet Суперкупа на България 2025 по волейбол за мъже, гостуваха днес във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

"Сините" носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния
“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

Тримата волейболисти имаха основен принос Левски София да спечели за трета поредна година Суперкупата на България.

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

"Най-важното промяна с Бленджини в националния отбор, най-ценното нещо е това, че той ни накара да се фокусираме само върху днешния ден, само за това, което предстои. Днес имаме тренировка, мислим само за нея, утре имаме мач - тогава мислим за него", заяви Дамян Колев.

Снимки: Владимир Иванов

