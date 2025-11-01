Над 100 оферти за нов треньор са заляли Лудогорец след раздялата с Мота

След като преди дни Лудогорец обяви, че се разделя с досегашния си наставник Руи Мота, в офисите на клуба са постъпили над 100 оферти за нов треньор, съобщава “Мач Телеграф”. Разбрали, че „орлите“ са освободили Руи Мота, мениджъри от всички краища на света са предложили клиентите си за наследник на португалеца. Непотърсените оферти, които буквално са залели клуба, обаче са отхвърлени, защото не отговаряли на профила за нов треньор, който търсят в Лудогорец. Ръководството на шампионите иска новият наставник на тима да е със солидна визитка, а клубът е готов да плати голяма заплата, за да изпълни желанието си. Иначе сред самопредложилите се имало специалисти от всички краища на света, а някои от тях били изключително екзотични.

Моци: Нямаме вариант за нов треньор, засега няма да има чистка, но ще видим в бъдеще как ще продължават нещата

Истината е, че към днешна дата в Лудогорец няма никаква яснота кой ще наследи Руи Мота. На този фон дългогодишният служител на клуба Тодор Живондов, който води тима в мача със Черноморец Бургас за Купата, спечелен трудно с 3:2, със сигурност ще бъде начело на шампионите и в тежкото гостуване на Черно море. Мачът на „Тича“ е в неделя от 17:45 часа, а една нова издънка на Лудогорец ще ги отдалечи още повече от върха, където удобно се е настанил Левски.

Нещо повече – „орлите“ в никакъв случай няма да бързат с решението си за нов треньор, за да не направят грешка, и няма да е изненада, ако Тодор Живондов води отбора и в мача с Арда, който е в следващия кръг, а след него ще стартира паузата за срещите на националните отбори.