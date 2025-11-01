Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Над 100 оферти за нов треньор са заляли Лудогорец след раздялата с Мота

Над 100 оферти за нов треньор са заляли Лудогорец след раздялата с Мота

  • 1 ное 2025 | 09:28
  • 967
  • 1

След като преди дни Лудогорец обяви, че се разделя с досегашния си наставник Руи Мота, в офисите на клуба са постъпили над 100 оферти за нов треньор, съобщава “Мач Телеграф”. Разбрали, че „орлите“ са освободили Руи Мота, мениджъри от всички краища на света са предложили клиентите си за наследник на португалеца. Непотърсените оферти, които буквално са залели клуба, обаче са отхвърлени, защото не отговаряли на профила за нов треньор, който търсят в Лудогорец. Ръководството на шампионите иска новият наставник на тима да е със солидна визитка, а клубът е готов да плати голяма заплата, за да изпълни желанието си. Иначе сред самопредложилите се имало специалисти от всички краища на света, а някои от тях били изключително екзотични.

Моци: Нямаме вариант за нов треньор, засега няма да има чистка, но ще видим в бъдеще как ще продължават нещата
Моци: Нямаме вариант за нов треньор, засега няма да има чистка, но ще видим в бъдеще как ще продължават нещата

Истината е, че към днешна дата в Лудогорец няма никаква яснота кой ще наследи Руи Мота. На този фон дългогодишният служител на клуба Тодор Живондов, който води тима в мача със Черноморец Бургас за Купата, спечелен трудно с 3:2, със сигурност ще бъде начело на шампионите и в тежкото гостуване на Черно море. Мачът на „Тича“ е в неделя от 17:45 часа, а една нова издънка на Лудогорец ще ги отдалечи още повече от върха, където удобно се е настанил Левски.

Нещо повече – „орлите“ в никакъв случай няма да бързат с решението си за нов треньор, за да не направят грешка, и няма да е изненада, ако Тодор Живондов води отбора и в мача с Арда, който е в следващия кръг, а след него ще стартира паузата за срещите на националните отбори.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА търси вратар от чужбина

ЦСКА търси вратар от чужбина

  • 1 ное 2025 | 09:21
  • 2199
  • 4
ЦСКА 1948 отмъква желан от Левски бразилец

ЦСКА 1948 отмъква желан от Левски бразилец

  • 1 ное 2025 | 09:17
  • 2524
  • 0
Херо помага на Ботев (Пловдив) преди дербито с Локомотив

Херо помага на Ботев (Пловдив) преди дербито с Локомотив

  • 1 ное 2025 | 09:12
  • 765
  • 2
Иван Станчев: Прогресиращ противник

Иван Станчев: Прогресиращ противник

  • 1 ное 2025 | 08:42
  • 409
  • 0
Живко Бояджиев: Могат да бият всеки

Живко Бояджиев: Могат да бият всеки

  • 1 ное 2025 | 08:39
  • 435
  • 0
Добромир Дафинов: Все нещо не ни достига

Добромир Дафинов: Все нещо не ни достига

  • 1 ное 2025 | 08:37
  • 343
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

  • 1 ное 2025 | 08:27
  • 2077
  • 18
Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

  • 1 ное 2025 | 08:00
  • 1375
  • 1
Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

  • 1 ное 2025 | 07:45
  • 2136
  • 5
Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

  • 31 окт 2025 | 23:12
  • 17728
  • 3
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 9525
  • 13
Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 24166
  • 39