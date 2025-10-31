Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 2882
  • 0
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за efbet Лига до края на календарната година. На 22 ноември (събота) ЦСКА посреща Ботев (Пловдив), а най-старото столично дерби между Славия и Левски от 18-ия кръг на първенството е на 4 декември (четвъртък) от 18:00 ч.

Отложеният мач между Берое и Лудогорец , който се явява и последен в шампионата за 2025 г., ще се играе на 19 декември (петък) от 17:30 ч. в Стара Загора.

XVІ кръг

21.11 /петък/ Берое - Спартак Вн 17.45

22.11 /събота/ Арда Кж - ЦСКА 1948 12.00

Черно море - Локомотив Сф 14.30

ЦСКА - Ботев Пд 17.00

23.11 /неделя/ Добруджа - Локомотив Пд 12.00

Септември Сф - Лудогорец 14.30

Монтана - Левски 17.00

24.11 /понеделник/ Ботев Вр - Славия 17.30

XVІІ кръг

28.11 /петък/ Локомотив Сф - Арда Кж 15.00

Локомотив Пд - Монтана 17.30

29.11 /събота/ ЦСКА 1948 - Берое 12.30

Ботев Пд - Черно море 15.00

Спартак Вн - ЦСКА 17.30

30.11 /неделя/ Славия - Добруджа 12.30

Лудогорец - Ботев Вр 15.00

Левски - Септември Сф 17.30

XVІІІ кръг

02.12 /вторник/ Монтана - Локомотив Сф 15.30

Арда Кж - Ботев Пд 18.00

03.12 /сряда/ Септември Сф - ЦСКА 1948 13.00

Берое - Черно море 15.30

ЦСКА - Локомотив Пд 18.00

04.12 /четвъртък/ Добруджа - Лудогорец 13.00

Ботев Вр - Спартак Вн 15.30

Славия - Левски 18.00

XIX кръг

06.12 /събота/ Локомотив 1929 Сф - Ботев Пд 12.30

Локомотив 1926 Пд - Арда 1924 Кж 15.00

Черно море Вн - ЦСКА Сф 17.30

07.12 /неделя/ Берое СЗ - Септември Сф 12.00

Ботев Вр - Монтана 1921 14.30

Спартак 1918 - Левски Сф 17.00

08.12 /понеделник/ ЦСКА 1948 Сф - Добруджа 1919 Дч 15.00

Лудогорец 1945 Рз - Славия 1913 17.30

Отложена среща от VI кръг на ППФЛ /efbet Лига/

19.12 /петък/ Берое - Лудогорец 17.30

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Браян Собреро: Нашият отбор има качествата да се бори за първото място, харесвам играта на Левски

Браян Собреро: Нашият отбор има качествата да се бори за първото място, харесвам играта на Левски

  • 31 окт 2025 | 15:25
  • 772
  • 0
Легенди на Ботев (Пд) мотивираха играчите преди голямото дерби

Легенди на Ботев (Пд) мотивираха играчите преди голямото дерби

  • 31 окт 2025 | 14:37
  • 515
  • 1
Феновете на ЦСКА вече могат да купуват билети за мача с Левски, ето къде и как

Феновете на ЦСКА вече могат да купуват билети за мача с Левски, ето къде и как

  • 31 окт 2025 | 14:27
  • 5947
  • 7
Левски пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

Левски пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

  • 31 окт 2025 | 14:19
  • 7282
  • 3
Илиян Филипов към играчите на Ботев: Оставете всичко на терена – пот, глас, енергия, всичко

Илиян Филипов към играчите на Ботев: Оставете всичко на терена – пот, глас, енергия, всичко

  • 31 окт 2025 | 13:48
  • 701
  • 1
Спартак (Варна) обяви събраната сума от кампанията си и разясни какво е било платено

Спартак (Варна) обяви събраната сума от кампанията си и разясни какво е било платено

  • 31 окт 2025 | 13:42
  • 1034
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия 0:0 Вихрен, спасяване на Мостовей

Фратрия 0:0 Вихрен, спасяване на Мостовей

  • 31 окт 2025 | 17:30
  • 2156
  • 2
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 18688
  • 4
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 18890
  • 16
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 39847
  • 173
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 25252
  • 25