Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за efbet Лига до края на календарната година. На 22 ноември (събота) ЦСКА посреща Ботев (Пловдив), а най-старото столично дерби между Славия и Левски от 18-ия кръг на първенството е на 4 декември (четвъртък) от 18:00 ч.
Отложеният мач между Берое и Лудогорец , който се явява и последен в шампионата за 2025 г., ще се играе на 19 декември (петък) от 17:30 ч. в Стара Загора.
XVІ кръг
21.11 /петък/ Берое - Спартак Вн 17.45
22.11 /събота/ Арда Кж - ЦСКА 1948 12.00
Черно море - Локомотив Сф 14.30
ЦСКА - Ботев Пд 17.00
23.11 /неделя/ Добруджа - Локомотив Пд 12.00
Септември Сф - Лудогорец 14.30
Монтана - Левски 17.00
24.11 /понеделник/ Ботев Вр - Славия 17.30
XVІІ кръг
28.11 /петък/ Локомотив Сф - Арда Кж 15.00
Локомотив Пд - Монтана 17.30
29.11 /събота/ ЦСКА 1948 - Берое 12.30
Ботев Пд - Черно море 15.00
Спартак Вн - ЦСКА 17.30
30.11 /неделя/ Славия - Добруджа 12.30
Лудогорец - Ботев Вр 15.00
Левски - Септември Сф 17.30
XVІІІ кръг
02.12 /вторник/ Монтана - Локомотив Сф 15.30
Арда Кж - Ботев Пд 18.00
03.12 /сряда/ Септември Сф - ЦСКА 1948 13.00
Берое - Черно море 15.30
ЦСКА - Локомотив Пд 18.00
04.12 /четвъртък/ Добруджа - Лудогорец 13.00
Ботев Вр - Спартак Вн 15.30
Славия - Левски 18.00
XIX кръг
06.12 /събота/ Локомотив 1929 Сф - Ботев Пд 12.30
Локомотив 1926 Пд - Арда 1924 Кж 15.00
Черно море Вн - ЦСКА Сф 17.30
07.12 /неделя/ Берое СЗ - Септември Сф 12.00
Ботев Вр - Монтана 1921 14.30
Спартак 1918 - Левски Сф 17.00
08.12 /понеделник/ ЦСКА 1948 Сф - Добруджа 1919 Дч 15.00
Лудогорец 1945 Рз - Славия 1913 17.30
Отложена среща от VI кръг на ППФЛ /efbet Лига/
19.12 /петък/ Берое - Лудогорец 17.30
Снимки: Startphoto