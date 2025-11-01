Феновете на Черно море очакват силна игра на "моряците" и победа

Предстоящият сблъсък между Черно море и Лудoгорец се очертава като стратегически в борбата за призовите места. Двата отбора са със равен брой точки, а "моряците" ще се опитат да извлекат максимума, възползвайки се от колебливите изяви на четиринадесеткратния шампион на страната през този полусезон. Този мач се очаква с голям интерес от футболна Варна. Варненци ще бъдат отново без Димитър Тонев и Берк Бейхан в средата на терена, но тяхното отсъствие се компенсира от Телеш, Чандъров и Панайотов, които напипват синхрона помежду си. В атака също има богат избор, където Илиан Илиев доста често сменя тризъбеца в нападение, без да променя схемата на игра. Твърде вероятно е опитният наставник да се довери на Георги Лазаров и Николай Златев по крилата, а Сидни Селсо да води атаката в нападение.

Именно Златев отбеляза един от най-красивите голове срещу Лудогорец през изминалия шампионат при равенството 1:1 на "Тича". В срещата срещу Левски феновете на домакините впечатлиха с невероятна хореография, представяща на транспарант 100 години от спечелената първа Царска купа на България от ФК Владислав Варна. Момчетата от НФК Черно море по традиция срещу силните отбори надъхват любимците си с атрактивна хореография, в която влизат интересни пиротехнически хрумвания и ръчно бродирани транспаранти. Срещата между Черно море и Лудогорец е в неделя от 17.45 часа на клубния стадион "Тича".

/Пламен Трендафилов/