Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Феновете на Черно море очакват силна игра на "моряците" и победа

Феновете на Черно море очакват силна игра на "моряците" и победа

  • 1 ное 2025 | 10:40
  • 692
  • 1
Феновете на Черно море очакват силна игра на "моряците" и победа

Предстоящият сблъсък между Черно море и Лудoгорец се очертава като стратегически в борбата за призовите места. Двата отбора са със равен брой точки, а  "моряците" ще се опитат да извлекат максимума, възползвайки се от колебливите изяви на четиринадесеткратния шампион на страната през този полусезон. Този мач се очаква с голям интерес  от футболна Варна. Варненци ще бъдат отново без Димитър Тонев и Берк Бейхан в средата на терена, но тяхното отсъствие се компенсира от Телеш, Чандъров и Панайотов, които напипват синхрона помежду си. В атака също има богат избор, където Илиан Илиев доста често сменя тризъбеца в нападение, без да променя схемата на игра. Твърде вероятно е опитният наставник да се довери на Георги Лазаров и Николай Златев по крилата, а Сидни Селсо да води атаката в нападение.

Именно Златев отбеляза един от най-красивите голове срещу Лудогорец през изминалия шампионат при равенството 1:1 на "Тича". В срещата срещу Левски феновете на домакините впечатлиха с невероятна хореография, представяща на транспарант 100 години от спечелената първа Царска купа на България от ФК Владислав Варна. Момчетата от НФК Черно море по традиция срещу силните отбори надъхват любимците си с атрактивна хореография, в която влизат интересни пиротехнически хрумвания  и ръчно бродирани транспаранти. Срещата между Черно море и Лудогорец е в неделя от 17.45 часа на клубния стадион "Тича". 

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Над 100 оферти за нов треньор са заляли Лудогорец след раздялата с Мота

Над 100 оферти за нов треньор са заляли Лудогорец след раздялата с Мота

  • 1 ное 2025 | 09:28
  • 1878
  • 3
ЦСКА търси вратар от чужбина

ЦСКА търси вратар от чужбина

  • 1 ное 2025 | 09:21
  • 4967
  • 11
ЦСКА 1948 отмъква желан от Левски бразилец

ЦСКА 1948 отмъква желан от Левски бразилец

  • 1 ное 2025 | 09:17
  • 5656
  • 3
Херо помага на Ботев (Пловдив) преди дербито с Локомотив

Херо помага на Ботев (Пловдив) преди дербито с Локомотив

  • 1 ное 2025 | 09:12
  • 1257
  • 2
Иван Станчев: Прогресиращ противник

Иван Станчев: Прогресиращ противник

  • 1 ное 2025 | 08:42
  • 524
  • 0
Живко Бояджиев: Могат да бият всеки

Живко Бояджиев: Могат да бият всеки

  • 1 ное 2025 | 08:39
  • 575
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:0 Спартак (Варна)

Добруджа 0:0 Спартак (Варна)

  • 1 ное 2025 | 12:00
  • 1165
  • 3
Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

  • 1 ное 2025 | 08:27
  • 3070
  • 29
Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

  • 1 ное 2025 | 08:00
  • 1885
  • 2
Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

  • 31 окт 2025 | 23:12
  • 19026
  • 7
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 11687
  • 18
Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 25810
  • 42