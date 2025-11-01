Арсенал ще опита да увеличи аванса си на върха

Бърнли посреща лидера в класирането Арсенал на стадион "Търф Моор" в мач от 10-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят ще започне в 17:00 часа, като главен съдия ще бъде Крис Кавана.



Срещата се очертава като интересен сблъсък между отбор, който се бори за оцеляване, и тим, който е в серия от впечатляващи победи и се стреми да затвърди позицията си на върха в класирането.

Бърнли показва признаци на възраждане след трудното начало на сезона, като записа две последователни победи в Премиър лийг - 2:0 срещу Лийдс и драматичен обрат като гост на Уулвърхамптън с 3:2. Преди това обаче отборът претърпя три поредни загуби - от Астън Вила с 1:2, от Манчестър Сити с 1:5 и от Кардиф Сити с 1:2 в "Карабао Къп".



От своя страна, Арсенал е в изключителна форма с пет поредни победи във всички турнири. "Топчиите" победиха Уест Хам с 2:0, Фулъм с 1:0, Атлетико Мадрид с 4:0 в Шампионската лига, Кристъл Палас с 1:0 и Брайтън с 2:0 в "Карабао Къп".

Бърнли се намира на 16-о място в класирането с 10 точки от 9 изиграни мача, като отборът има само 3 точки преднина пред зоната на изпадащите. Въпреки незавидната позиция, последните две победи дават надежда на отбора, че може да се отдалечи от опасната зона.



Арсенал води класирането с 22 точки от 9 мача и впечатляваща защита, допуснала само 3 гола при вкарани 16. "Топчиите" имат 3 точки преднина пред втория в класирането и победа на "Търф Моор" би затвърдила лидерската им позиция, особено предвид предстоящите трудни мачове в натоварения ноемврийски календар.

Бърнли разчита на добрата форма на Джейдън Антъни, който е отбелязал 4 гола в първенството досега и се превръща в ключова фигура за отбора. Нападателят е вкарал по един гол срещу Манчестър Сити и Нотингам Форест, показвайки, че може да бъде опасен и срещу големите отбори.



Арсенал ще разчита на Букайо Сака, който се завърна от контузия и вече има 2 гола в шампионата. Английският национал има отлични спомени от последното си гостуване на "Търф Моор", където отбеляза две попадения при победата с 5:0 през февруари 2024 г. Мартин Йодегор също е в добра форма и ще бъде ключов играч за "топчиите" в този мач.

За последно двата отбора се срещнаха, беше на 17 февруари 2024 г. на стадион "Търф Моор", когато Арсенал постигна убедителна победа с 5:0 в мач от 25-ия кръг на Премиър лийг. Головете за гостите отбелязаха Мартин Йодегор, Букайо Сака, Леандро Тросар и Кай Хавертц.

Бърнли няма победа над този съперник от 2020 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages