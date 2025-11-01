Популярни
Общо 12 Rally1 коли за финала на сезона в Световния рали шампионат

  • 1 ное 2025 | 08:45
  • 115
  • 0

Общо 12 ще бъдат Rally1 колите, които ще застанат на старта на финалното рали за сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC), което ще се проведе в Саудитска Арабия в последната седмица на ноември.

Край Джеда Тойота отново ще има пет коли за Елфин Еванс, Кале Рованпера, Себастиен Ожие, Такамото Кацута и Сами Паяри. Хюндай пък ще разполага с традиционните си три автомобила за Ойт Танак, Тиери Нювил и Адриен Фурмо, докато при М-Спорт ще видим две допълнителни коли.

Себ Ожие: Битката за титлата продължава
Себ Ожие: Битката за титлата продължава

Освен титулярите на британския тим Грегоар Мюнстер и Джошуа Макърлийн на старта край бреговете на Червено море ще застанат още Мартинс Сескс и петкратният победител в рали „Дакар“ Насер Ал-Атия, за когото това ще бъде първи старт в WRC от 2015 година насам. Освен петкратен победител в рали „Дакар“ 54-годишният катарец е и трикратен шампион в Световния рали-рейд шампионат (W2RC).

5-кратен победител в рали "Дакар" се връща в WRC с М-Спорт
5-кратен победител в рали "Дакар" се връща в WRC с М-Спорт

В WRC2 в Саудитска Арабия ще гледаме световният шампион Оливър Солберг, българският представител Николай Грязин и още от звездите на категорията. Сред тях ще бъдат Гас Грийнсмит, Роберт Вирвес, Ян Соланс, Кайетан Кайетанович, Алехандро Качон и други.

Дебютното издание на рали „Саудитска Арабия“ като кръг от WRC ще се проведе между 25 и 29 ноември, а сервизният парк ще бъде разположен на пистата, която приема Гран При на Саудитска Арабия във Формула 1. Организаторите на ралито са предвидили 17 етапа с общо дължина от 319.44 състезателни километра, а всички те ще са разположени около Джеда.

Снимки: Gettyimages

