  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Танак остава в битката за титлата със старата кола

Танак остава в битката за титлата със старата кола

  • 21 окт 2025 | 18:24
Естонският пилот на Хюндай Ойт Танак ще продължи битката за световната рали титла и Япония с миналогодишния модел на корейците i20 N Rally1.

Световният шампион за 2019 година заложи на миналогодишната кола за рали „Централна Европа“ и завърши трети, като през по-голямата част от състезанието беше втори, но загуби битката с водача в класирането в световния шампионат Елфин Еванс в последния ден на състезанието.

„Мисля, че в това рали направихме, което можехме, така че би трябвало да сме доволни от резултата – обясни Танак на финала. – Що се отнася до колата от миналата година, нямах друг избор, тъй като не съм правил тестове на асфалт с автомобила ни за този сезон. Но отново имахме проблеми с настройките и поведението, което беше очаквано.“

Танак е на 50 точки от лидера Еванс, а Кале Рованпера и Себастиен Ожие са по на 13 пункта от уелсеца.

Хюндай започна новия сезон в рали „Монте Карло“ с колата от 2024, след това тимът мина към новия автомобил, който обаче се оказа по-бърз само на макадам, не и на асфалт, а през 2024 беше №1 по скорост в асфалтовите състезания.

Снимки: Gettyimages

