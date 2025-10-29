Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан: Да не гледаме дузпата, трябваше да вкараме десет гола

Илиан: Да не гледаме дузпата, трябваше да вкараме десет гола

  • 29 окт 2025 | 14:19
Наставникът на Черно море Илиан Илиев даде мнението си след победата с 3:0 срещу Миньор (Перник) на 1/16-финалите за Sesame Купа на България.

"Не се играе лесно в Перник и добре че продължихме. Казах им на полувремето, че в последните 30 метра трябва да сме с повече самочувствие, имахме доста ситуации. Второто полувреме се случи. Да не гледаме дузпата, ние трябваше да вкараме десет гола, изпуснахме такива ситуации, рано или късно щяхме да победим. Чакайте, че от този олигофрен не мога да го чуя... Не чувам въпроса. Подценяване нямаше.

За нас е важно, че показахме старание. Теренът не беше прекрасен, не вървеше много добре топката, но като цяло сме доволни, че минаваме напред. Знаем, че можем много повече. Дадохме шанс на други хора да играят, имаме две дълги пътувания и три мача в една седмица.

Смяната на треньора в Лудогорец? Със сигурност при смяна на треньора има импулс, така че за нас не беше моментът. Трябва обаче да приемем фактите, да излезем и да опитаме да победим", заяви доскорошният национален селекционер в Перник.

