Илиан: Да не гледаме дузпата, трябваше да вкараме десет гола

Наставникът на Черно море Илиан Илиев даде мнението си след победата с 3:0 срещу Миньор (Перник) на 1/16-финалите за Sesame Купа на България.

Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

"Не се играе лесно в Перник и добре че продължихме. Казах им на полувремето, че в последните 30 метра трябва да сме с повече самочувствие, имахме доста ситуации. Второто полувреме се случи. Да не гледаме дузпата, ние трябваше да вкараме десет гола, изпуснахме такива ситуации, рано или късно щяхме да победим. Чакайте, че от този олигофрен не мога да го чуя... Не чувам въпроса. Подценяване нямаше.

Червенков: Бяхме равностойни в дълги моменти на Черно море

За нас е важно, че показахме старание. Теренът не беше прекрасен, не вървеше много добре топката, но като цяло сме доволни, че минаваме напред. Знаем, че можем много повече. Дадохме шанс на други хора да играят, имаме две дълги пътувания и три мача в една седмица.

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Смяната на треньора в Лудогорец? Със сигурност при смяна на треньора има импулс, така че за нас не беше моментът. Трябва обаче да приемем фактите, да излезем и да опитаме да победим", заяви доскорошният национален селекционер в Перник.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto