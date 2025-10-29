Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Червенков: Бяхме равностойни в дълги моменти на Черно море

Червенков: Бяхме равностойни в дълги моменти на Черно море

  • 29 окт 2025 | 14:02
  • 553
  • 1

Старши треньорът на Миньор (Перник) Ангел Червенков сподели мнението си след загубата с 0:3 от Черно море за Купата на България. Наставникът на "чуковете" остана доволен от показаното от своите футболисти през първото полувреме, като обърна внимание и на някои съдийски решения, които, според него, са били в ущърб на отбора му.

"Много силно първо полувреме, в което се получи една неприятна за нас контузия. Излезе Преслав Йорданов - една важна фигура за отбора. Тимът стоя добре, беше равностоен в дълги моменти на Черно море. Някои неточности повлияха върху самото представяне през втората част.

Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове
Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

Аз не съм убеден за спорните ситуации, които съдията отново отсъди в наша вреда. Нашата публика видя, че ние се борим и срещу някои неточности, и срещу някои несправедливи решения. За дузпата говоря най-вече. Има и други моменти, в които им бяха спестени картони. Доволен съм от влагането и старанието на момчетата. Използвахме целия потенциал на отбора. На терена накрая се появи един 16-годишен юноша.

Имаме нужда от точки. Отборът играе добре, това се вижда. Но по една или друга причина ние не събираме точки. Трябва да се организираме за много сериозна битка, която ни предстои", каза Червенков.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Севлиево 1:2 ЦСКА, Кошмара пропусна да отбележи след "подарък" на вратаря

Севлиево 1:2 ЦСКА, Кошмара пропусна да отбележи след "подарък" на вратаря

  • 29 окт 2025 | 14:41
  • 42255
  • 51
Купата на България: Ботев (Враца) с бърз обрат в Нова Загора

Купата на България: Ботев (Враца) с бърз обрат в Нова Загора

  • 29 окт 2025 | 14:25
  • 65044
  • 14
Илиан: Да не гледаме дузпата, трябваше да вкараме десет гола

Илиан: Да не гледаме дузпата, трябваше да вкараме десет гола

  • 29 окт 2025 | 14:19
  • 690
  • 0
Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

  • 29 окт 2025 | 13:50
  • 15413
  • 10
Веласкес обяви групата на Левски за гостуването в Пазарджик

Веласкес обяви групата на Левски за гостуването в Пазарджик

  • 29 окт 2025 | 13:26
  • 1262
  • 0
Сакалиев става треньор в Бургас

Сакалиев става треньор в Бургас

  • 29 окт 2025 | 13:00
  • 1425
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Севлиево 1:2 ЦСКА, Кошмара пропусна да отбележи след "подарък" на вратаря

Севлиево 1:2 ЦСКА, Кошмара пропусна да отбележи след "подарък" на вратаря

  • 29 окт 2025 | 14:41
  • 42255
  • 51
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 12731
  • 4
Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

Черно море сгъна без проблеми "чуковете" в Перник с португалски и бразилски голове

  • 29 окт 2025 | 13:50
  • 15413
  • 10
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 27550
  • 29
Купата на България: Ботев (Враца) с бърз обрат в Нова Загора

Купата на България: Ботев (Враца) с бърз обрат в Нова Загора

  • 29 окт 2025 | 14:25
  • 65044
  • 14
Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

  • 29 окт 2025 | 10:55
  • 11034
  • 22