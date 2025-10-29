Червенков: Бяхме равностойни в дълги моменти на Черно море

Старши треньорът на Миньор (Перник) Ангел Червенков сподели мнението си след загубата с 0:3 от Черно море за Купата на България. Наставникът на "чуковете" остана доволен от показаното от своите футболисти през първото полувреме, като обърна внимание и на някои съдийски решения, които, според него, са били в ущърб на отбора му.

"Много силно първо полувреме, в което се получи една неприятна за нас контузия. Излезе Преслав Йорданов - една важна фигура за отбора. Тимът стоя добре, беше равностоен в дълги моменти на Черно море. Някои неточности повлияха върху самото представяне през втората част.

Аз не съм убеден за спорните ситуации, които съдията отново отсъди в наша вреда. Нашата публика видя, че ние се борим и срещу някои неточности, и срещу някои несправедливи решения. За дузпата говоря най-вече. Има и други моменти, в които им бяха спестени картони. Доволен съм от влагането и старанието на момчетата. Използвахме целия потенциал на отбора. На терена накрая се появи един 16-годишен юноша.

Имаме нужда от точки. Отборът играе добре, това се вижда. Но по една или друга причина ние не събираме точки. Трябва да се организираме за много сериозна битка, която ни предстои", каза Червенков.

