Куршума може да почива срещу Арда, Марин Петков виси с картони за ЦСКА

Евертон Бала може да пропусне и гостуването на Арда, за да пази сили за ЦСКА. Това намекна Хулио Веласкес по време на пресконференцията си вчера. Бразилецът тренира наравно с останалите, но на „Герена“ не искат да рискуват и травмата му да се обади отново. От известно време насам Веласкес не бърза със завръщането на играчите, които са възстановени от контузии. Причината е, че има обеца на ухото от неприятен случай с Карл Фабиен, който уж бе здрав, но се оказа, че нещата не стоят точно така. И се стигна до по-сериозна контузия на френското крило.

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Интересното е, че Куршума може да не пътува до Кърджали за сметка на Марин Петков, който обаче ще трябва да внимава много и срещу Арда. Причината е, че виси с картони и при нов такъв е заплашен да пропусне дербито с ЦСКА.