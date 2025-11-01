Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Куршума може да почива срещу Арда, Марин Петков виси с картони за ЦСКА

Куршума може да почива срещу Арда, Марин Петков виси с картони за ЦСКА

  • 1 ное 2025 | 09:33
  • 787
  • 0

Евертон Бала може да пропусне и гостуването на Арда, за да пази сили за ЦСКА. Това намекна Хулио Веласкес по време на пресконференцията си вчера. Бразилецът тренира наравно с останалите, но на „Герена“ не искат да рискуват и травмата му да се обади отново. От известно време насам Веласкес не бърза със завръщането на играчите, които са възстановени от контузии. Причината е, че има обеца на ухото от неприятен случай с Карл Фабиен, който уж бе здрав, но се оказа, че нещата не стоят точно така. И се стигна до по-сериозна контузия на френското крило.

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Интересното е, че Куршума може да не пътува до Кърджали за сметка на Марин Петков, който обаче ще трябва да внимава много и срещу Арда. Причината е, че виси с картони и при нов такъв е заплашен да пропусне дербито с ЦСКА.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Над 100 оферти за нов треньор са заляли Лудогорец след раздялата с Мота

Над 100 оферти за нов треньор са заляли Лудогорец след раздялата с Мота

  • 1 ное 2025 | 09:28
  • 972
  • 1
ЦСКА търси вратар от чужбина

ЦСКА търси вратар от чужбина

  • 1 ное 2025 | 09:21
  • 2209
  • 4
ЦСКА 1948 отмъква желан от Левски бразилец

ЦСКА 1948 отмъква желан от Левски бразилец

  • 1 ное 2025 | 09:17
  • 2539
  • 0
Херо помага на Ботев (Пловдив) преди дербито с Локомотив

Херо помага на Ботев (Пловдив) преди дербито с Локомотив

  • 1 ное 2025 | 09:12
  • 768
  • 2
Иван Станчев: Прогресиращ противник

Иван Станчев: Прогресиращ противник

  • 1 ное 2025 | 08:42
  • 409
  • 0
Живко Бояджиев: Могат да бият всеки

Живко Бояджиев: Могат да бият всеки

  • 1 ное 2025 | 08:39
  • 435
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

  • 1 ное 2025 | 08:27
  • 2079
  • 18
Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

  • 1 ное 2025 | 08:00
  • 1375
  • 1
Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

  • 1 ное 2025 | 07:45
  • 2140
  • 5
Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

  • 31 окт 2025 | 23:12
  • 17729
  • 3
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 9529
  • 13
Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 24174
  • 39