Гледай на живо

Веласкес за успешната серия на Левски и колко труден мач ще е сблъсъкът с Арда
Себ Ожие: Битката за титлата продължава

  • 31 окт 2025 | 15:18
  • 175
  • 0

Себастиен Ожие заяви категорично, че битката за титлата в Световния рали шампионат (WRC) не е приключила и той ще се бори за своята девета корона във финалните два кръга за сезона в Япония и Саудитска Арабия.

Изказването на французина идва на фона на неговото отпадане от рали „Централна Европа“ преди две седмици. Заради него той загуби лидерската позиция в шампионата и преди домашния старт на Тойота изостава с 13 точки от своя съотборник Елфин Еванс, който води.

„Битката за титлата продължава – заяви Ожие. – Смятам, че все още контролираме съдбата си, така че това е най-важното нещо. Определено още е постижима цел. Разбира се, искаше ни се да си тръгнем от тук с увеличено лидерство, но нещата се развиха в другата посока. Мисля, че феновете се радват, че има толкова интензивен сезон.

„Със сигурност неделята беше забавна, имахме добро темпо и се забавлявахме в колата. Беше хубаво и постоянно, беше приятна за каране. Разбира се, ние не бяхме в позицията, която ни се искаше, но това е част от спорта, понякога трябва да се справяш с неща, които са извън твоя контрол“, добави още французинът.

Снимки: Gettyimages

