5-кратен победител в рали "Дакар" се връща в WRC с М-Спорт

20-кратният рали шампион на Близкия изток Насър Ал-Атия ще се завърне в Световния рали шампионат в последния кръг за сезон 2025 - рали “Саудитска Арабия”. Ал-Атия ще се състезава с Фонд Пума Rally1, като това ще е първият му старт в WRC от десетилетие насам. Ал-Атия има и пет победи в рали “Дакар”.

Тази седмица Ал-Атия се бори за четвърта поредна световна титла в рали рейдовете с Дачия Sandrider, като той обясни пред Dirtfish, че от известно време обмисля участието си в WRC.

Nasser Al-Attiyah will return to the WRC's top class for the first time since 2013 in Saudi Arabia pic.twitter.com/dVzK0T8QRn — Powerslide (@PowerslideMedia) October 13, 2025

Ойт Танак отрече, че ще се върне в Тойота

“Става въпрос за последните две седмици - обясни Ал-Атия пред Dirtfish. - Трябва да благодаря на правителството на Саудитска Арабия, тъй като те държат много на моторните спортове. Вижте рали “Дакар”, Формула 1, Екстрийм Е - това са много състезания, а сега тук ще е и последният кръг от WRC в Джеда. През май организирахме рали като подготовка за кръга от WRC, като през ноември времето ще е различно, няма да е толкова горещо.

“И ще се състезавам с Пума Rally1. Исках да стартирам в рали “Саудитска Арабия”, но да не карам в WRC2. Тогава казах: “Аз имам добри отношения с Малкълм Уилсън. Просто ще му звънна.” Той ми потвърди, че имат свободна кола, каза ми колко ще струва. Съгласих се, разбрахме се и за последния кръг ще съм част от М-Спорт.”

🎥 Highlights of Prologue - Rallye du Maroc 🍿



🚗 Nasser Al-Attiyah and Fabian Lurquin claimed the fastest time, securing the right to choose their starting position for Stage 1.

The reigning champion already looks in full control as the desert challenge unfolds. 💨#W2RC #FIA… pic.twitter.com/v79UiK0Uy5 — World Rally-Raid Championship 🚗 🏍 (@OfficialW2RC) October 12, 2025

Ал-Атия беше пилот на М-Спорт в Световния рали шампионат през 2013, а преди това - през 2012 беше пилот на Ситроен, а през 2006 година става световен шампион в PWRC за автомобили от група N.

Голямата цел на Кале Рованпера е Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages