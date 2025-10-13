Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. 5-кратен победител в рали "Дакар" се връща в WRC с М-Спорт

5-кратен победител в рали "Дакар" се връща в WRC с М-Спорт

  • 13 окт 2025 | 16:13
20-кратният рали шампион на Близкия изток Насър Ал-Атия ще се завърне в Световния рали шампионат в последния кръг за сезон 2025 - рали “Саудитска Арабия”. Ал-Атия ще се състезава с Фонд Пума Rally1, като това ще е първият му старт в WRC от десетилетие насам. Ал-Атия има и пет победи в рали “Дакар”.

Тази седмица Ал-Атия се бори за четвърта поредна световна титла в рали рейдовете с Дачия Sandrider, като той обясни пред Dirtfish, че от известно време обмисля участието си в WRC.

“Става въпрос за последните две седмици - обясни Ал-Атия пред Dirtfish. - Трябва да благодаря на правителството на Саудитска Арабия, тъй като те държат много на моторните спортове. Вижте рали “Дакар”, Формула 1, Екстрийм Е - това са много състезания, а сега тук ще е и последният кръг от WRC в Джеда. През май организирахме рали като подготовка за кръга от WRC, като през ноември времето ще е различно, няма да е толкова горещо.

“И ще се състезавам с Пума Rally1. Исках да стартирам в рали “Саудитска Арабия”, но да не карам в WRC2. Тогава казах: “Аз имам добри отношения с Малкълм Уилсън. Просто ще му звънна.” Той ми потвърди, че имат свободна кола, каза ми колко ще струва. Съгласих се, разбрахме се и за последния кръг ще съм част от М-Спорт.”

Ал-Атия беше пилот на М-Спорт в Световния рали шампионат през 2013, а преди това - през 2012 беше пилот на Ситроен, а през 2006 година става световен шампион в PWRC за автомобили от група N.

Снимки: Gettyimages

