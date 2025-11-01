Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенковски (Исперих)
  3. Николай Кънчев: Да изкупим вината си

Николай Кънчев: Да изкупим вината си

  • 1 ное 2025 | 08:34
  • 182
  • 0

Бенковски (Исперих) приема днес СФК Светкавица 2014 (Търговище). Срещата от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Имаме да изкупуваме вина от слабото ни представяне в последния мач. Предстои ни да играем срещу корав противник. Могат да накажат всеки. От началото на сезона, неведнъж показахме, че имаме добър отбор. Трябва да го демонстрираме отново, за да излезем с чест от двубоя. Ако го направим, логично е да добавим още три точки към актива си“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

  • 1 ное 2025 | 03:26
  • 768
  • 0
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 6764
  • 7
Пламен Андреев се върна на пейката, а Сантандер спечели с единствения си точен удар

Пламен Андреев се върна на пейката, а Сантандер спечели с единствения си точен удар

  • 1 ное 2025 | 01:12
  • 3398
  • 0
Разочароващо равенство за отбора на Тонислав Йорданов

Разочароващо равенство за отбора на Тонислав Йорданов

  • 1 ное 2025 | 00:42
  • 3214
  • 0
Миланов влезе и Динамо (Б) обърна ЧФР Клуж в последните секунди

Миланов влезе и Динамо (Б) обърна ЧФР Клуж в последните секунди

  • 31 окт 2025 | 22:40
  • 3080
  • 1
Лукас Петков вкара гол и пропусна дузпа при драматично равенство на Елверсберг

Лукас Петков вкара гол и пропусна дузпа при драматично равенство на Елверсберг

  • 31 окт 2025 | 21:38
  • 1154
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

  • 1 ное 2025 | 08:27
  • 1225
  • 6
Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

  • 1 ное 2025 | 08:00
  • 828
  • 0
Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

  • 1 ное 2025 | 07:45
  • 1281
  • 3
Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

  • 31 окт 2025 | 23:12
  • 15954
  • 3
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 6764
  • 7
Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 22696
  • 38