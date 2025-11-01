Николай Кънчев: Да изкупим вината си

Бенковски (Исперих) приема днес СФК Светкавица 2014 (Търговище). Срещата от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Имаме да изкупуваме вина от слабото ни представяне в последния мач. Предстои ни да играем срещу корав противник. Могат да накажат всеки. От началото на сезона, неведнъж показахме, че имаме добър отбор. Трябва да го демонстрираме отново, за да излезем с чест от двубоя. Ако го направим, логично е да добавим още три точки към актива си“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.