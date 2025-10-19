Шеста победа за Бенковски

Бенковски (Исперих) надви гостуващия му Спартак II (Варна) с 1:0 за шеста победа от началото на сезона. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига. Янчо Андреев осигури трите точки. Стори го в 48-ата минута. Тогава съотборниците му отнеха топката и проведоха бърза контраатака, която Андреев завърши с гол. Селекцията на Николай Кънчев можеше да предреши крайния изход още през първото полувреме, но пропиля три възможности за гол. Домакините владееха инициативата и след почивката. Калоян Кънчев от Спартак пък не се възползва от добър шанс пред вратата на Бенковски.