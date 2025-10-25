Септември (Тервел) срази Бенковски

Септември (Тервел) надигра у дома Бенковски (Исперих) с 4:1. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Георги Иванов-Геша, с оглед случилото се на терена. Футболистите му владееха инициативата през цялото време и повече атакуваха. Хеттрик заби Кристиан Пешков. Той им даде преднина, реализирайки с глава след центриране от дясно в 6-ата минута. В 50-ата пък, удвои с удар от дузпата, след като получи топката от дясно. Янчо Андреев върна интригата с топовен шут от 25 метра в 67-ата минута – 2:1. След 180 секунди обаче играч на Бенковски върна топката към вратаря си Стефан Петков, но Пешков пръв стигна до кълбото, хладнокръвно залъга няколко и реализира третия си гол. След четвърт час, вратаря на гостите Петков опита да подаде на съотборник, влезлия като резерва Стилян Спасов се възползва от неточното подаване на стража, напредна срещу него и фиксира окончателното 4:1 в 84-ата минута.