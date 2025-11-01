Ивайло Станчев: Коварен противник, но трябва да зарадваме феновете

Днес, Черноморец (Балчик) приема втория отбор на Черно море (Варна). Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Мачовете срещу такива отбори винаги са много коварни. Това са момчета, които очакват да получат своя шанс в професионалния футбол и затова трябва да подходим максимално отговорно. Играят успешно като гости — видяхме какво се случи в Попово. Почивахме в предишния кръг и сега сме жадни за игра, а още повече, че мача ще е пред нашите фенове. Искаме да продължим успешната си серия вкъщи и да ги зарадваме“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.