  1. Sportal.bg
  2. Ювентус (Малчика)
  3. Любомир Иванов: Който е по-мотивиран ще спечели

Любомир Иванов: Който е по-мотивиран ще спечели

  • 1 ное 2025 | 08:13
  • 164
  • 1

Днес, Ювентус (Малчика) приема едноименния тим на Ловеч. Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Предстои двубой между два отбора с организационни проблеми. Който излезе по-мотивиран ще спечели. Направихме с Ловеч равностоен приятелски мач преди началото на сезона. Надявам се сега да завършим с победа първата половина на първенството. Резултатите не отговарят на представянето ни. В мача ни срещу лидера Академик (Свищов) не се разбра, кой е първи и кой е последен в класирането. В изминалите срещи създавахме доста положения, но не вкарваме голове“, коментира пред Sportal.bg Любомир Иванов, играещ треньор на Ювентус

