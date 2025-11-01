Любомир Иванов: Който е по-мотивиран ще спечели

Днес, Ювентус (Малчика) приема едноименния тим на Ловеч. Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Предстои двубой между два отбора с организационни проблеми. Който излезе по-мотивиран ще спечели. Направихме с Ловеч равностоен приятелски мач преди началото на сезона. Надявам се сега да завършим с победа първата половина на първенството. Резултатите не отговарят на представянето ни. В мача ни срещу лидера Академик (Свищов) не се разбра, кой е първи и кой е последен в класирането. В изминалите срещи създавахме доста положения, но не вкарваме голове“, коментира пред Sportal.bg Любомир Иванов, играещ треньор на Ювентус.