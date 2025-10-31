Лука Марини иска промяна в квалификационния формат на MotoGP

Пилотът на Хонда Лука Марини поиска промяна в квалификационния формат в MotoGP, тъй като според него сегашната система „ощетява“ пилотите, които не се класират за решителните 15 минути на битката за полпозишъна.

Настоящият формат, с леки изменения, се използва от 2013 година насам. Според актуалната система десетимата най-бързи пилот от официалната тренировка в петък се класират директно за втората фаза, а останалите участват в първата. След нея най-бързите двама се присъединяват към десетимата най-бързи от петък в директна битка за местата на първите четири редици. Останалите пилоти попълват позициите от 13-та до дъното на стартовата решетка.

Според Марини обаче тези, които по една или друга причина не участват във втората фаза на квалификацията са „ощетени“, тъй като те имат задна стартова позиция не за един, а за два старта. От 2023 година насам уикендите в MotoGP включват и спринтови състезания, които също използват резултатите от квалификацията, за да оформят реда на стартиране.

„При сегашното ниво на MotoGP, неучастието във втората фаза е голямо ощетяване. Би било добре да преразгледаме формат с всички отбори и пилоти. Ако бъдеш прецакан от падане или жълт флаг (който автоматично анулира дадена обиколка), е жалко да захвърляш целия уикенд. Сега има два старта и квалификацията е още по-важна“, обясни Марини.

Неговото предложение е правилата да бъдат изменени и просто да има повече пилотите, които да могат да прогресират от първата във втората фаза, както става в Moto2 и Moto3. Там по четирима пилотите прогресират от първата във втората фаза, а 14 се класират за втората от официалната тренировка в петък.

„Би било добре просто да увеличим броя на пилотите, които прогресират от първата във втората фаза, така че, ако в първата фаза има някой, който разполага с темпото да се бори за победата, той да има по-голям шанс. Но сега форматът е такъв и ние трябва да се постараем повече, за да се представяме силно още от петък. Проблемът е, че когато стартираш извън първите четири редици, ти се нуждаеш от чудо в първия завой“, каза италианецът.

