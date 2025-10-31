Популярни
Ямаха няма да разполага с пълния потенциал на V4 мотора си във Валенсия

  • 31 окт 2025 | 18:00
  • 338
  • 0

Тестовият пилот на Ямаха Аугусто Фернандес разкри, че той няма да разполага с пълния потенциал на V4 мотора на японския производител по време на Гран При на Валенсия след две седмици.

Новата машина вече направи две участия с „уайлд кард“ в Сан Марино и Малайзия, а третият ѝ старт ще дойде в края на сезона във Валенсия, отново с „уайлд кард“. Тези два състезателни уикенда бяха третирани изцяло като по-публични тестове, а по думите на Фернандес това ще продължи и на „Рикардо Тормо“, когато мощността на новия двигател умишлено ще бъде занижена, за да се гарантира неговата надеждност.

„Малки неща, дребни детайли – отговори Фернандес, когато беше попитан за промените по мотора между първите му два състезателни уикенда на „Мизано“ и „Сепанг“. – Но сега ние откриваме, че имаме нужда от шаси или същото шаси, но с повече възможности да играем. Това е основното.

„Това е изцяло нов отбор, но основата е същата като на стандартния мотор, за да ни помогне да разберем повече. Изчерпахме това шаси и неговите позиции, така че нуждаем от повече място. Това е планът за следващия тест и за следващото състезание.

„Трябва да продължим да работим по това, което видяхме тук и на „Мизано“, трябва да намерим по-добър баланс за мотора, това все още ни липсва. Може би за Валенсия ние ще успеем да намерим нещо в тази посока. Сигурен съм, че ще се справим, но ще отнеме време.

„Единственото, което ни липсва, е време. Ако искаме да сме готови за следващото състезание, ние трябва да ускорим процеса на развитие. Но хубавото нещо е, че имаме ясна посока, която да следваме и ние трябва да продължим да работим здраво.

„Една от водещите теми е двигателят. Бих искал да имам нещо сходно с това, което ще бъде. Но това няма да се случи във Валенсия. Все още сме далеч, но след като прегледам данните, които ще съберем във Валенсия, ще мога да ви кажа дали ще сме готови за старта на следващия сезон“, коментира Фернандес.

От Ямаха все още не са потвърдили дали титулярните пилоти на марката ще стартират сезон 2026 с V-образния двигател, или ще запазят настоящия агрегат с редово разположение на цилиндрите. Заради ранга си в категоризацията на производителите Ямаха може да променя спецификацията на своя двигател в хода на сезона, което означава, че на теория Фабио Куартараро могат да започнат следващата кампания с единия двигател и в даден момент да преминат към другия.

