Алекс Николов отново е реализатор №1 и нападател №1 на кръга в Италия

Националът Александър Николов стана реализатор №1 и нападател №1 на третия кръг в Суперлигата на Италия.

Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха втора страхотна победа в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей пречупиха у дома и се наложиха над шампиона Итас (Тренто) с 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 25:22) в голямото дерби на междинния 3-и кръг на първенството, играно в сряда вечер в пълната зала "Еуросуоле Форум".

Алекс Николов: Доволен съм от победата, но можехме да спечелим и с 3:0

Алекс Николов изигра нов невероятен мач за Лубе и заби страхотните 29 точки (1 блок, 4 аса и 59% ефективност в атака - +19) за победата, включително и последната в мача след бомбен ас. Напълно заслужено Николов беше избран и за MVP на мача.

По този начин Алекс Николов стана реализатор №1 на кръга. Той изпревари Томазо Туцо, който реализира 25 точки за своя Чистерна. Трети пък е Алесандро Микиелето, който се отчете с 22 точки за шампиона Тренто.

От началото на сезона в Суперлигата Николов има общо 80 точки (по 6,15 средно на гейм), като води с цели 15 пред втория Ферре Регерс от Алианц (Милано).

Освен това Алекс Николов стана и нападател №1 на кръг, след като записа 24 точки от успешни атаки.

Снимки: legavolley.it