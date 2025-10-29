Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха втора страхотна победа в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей пречупиха у дома и се наложиха над шампиона Итас (Тренто) с 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 25:22) в голямото дерби на междинния 3-и кръг на първенството, играно тази вечер в пълната зала "Еуросуоле Форум".

Така Лубе е с 2 победи, 1 загуба и 7 точки във временното класиране. В редовния 4-и кръг Алекс Николов и компания са отново домакини, но на Чистерна Волей. Срещата е в неделя (2 ноември) от 19,00 часа българско време.

Алекс Николов изигра нов невероятен мач за Лубе и заби страхотните 29 точки за победата, включително и последната в мача след бомбен ас.

Снимки: legavolley.it

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!