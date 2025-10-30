Алекс Николов: Доволен съм от победата, но можехме да спечелим и с 3:0

Националът Александър Николов, който изигра нов невероятен мач и заби 29 точки за успеха на своя Кучине Лубе (Чивитанова) над шампиона Итас (Тренто) с 3:1 гейма в голямото дерби на междинния 3-и кръг на италианската Суперлига, сподели след мача, че е доволен от победата, но все пак са можели да спечелят и с 3:0.

"Доволен съм от победата. Досега се представихме доста добре у дома. Мисля, че можехме дори да спечелим и с 3:0, защото Тренто не играеше на обичайното си ниво. Не успяхме да се възползваме напълно от това, но въпреки това се получи добре, до голяма степен благодарение на нашия сервис. Мисля, че това направи разликата", коментира Алекс Николов пред клубния сайт на Лубе.

Снимки: legavolley.it