Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов: Доволен съм от победата, но можехме да спечелим и с 3:0

Алекс Николов: Доволен съм от победата, но можехме да спечелим и с 3:0

  • 30 окт 2025 | 01:52
  • 185
  • 0

Националът Александър Николов, който изигра нов невероятен мач и заби 29 точки за успеха на своя Кучине Лубе (Чивитанова) над шампиона Итас (Тренто) с 3:1 гейма в голямото дерби на междинния 3-и кръг на италианската Суперлига, сподели след мача, че е доволен от победата, но все пак са можели да спечелят и с 3:0.

Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия
Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

"Доволен съм от победата. Досега се представихме доста добре у дома. Мисля, че можехме дори да спечелим и с 3:0, защото Тренто не играеше на обичайното си ниво. Не успяхме да се възползваме напълно от това, но въпреки това се получи добре, до голяма степен благодарение на нашия сервис. Мисля, че това направи разликата", коментира Алекс Николов пред клубния сайт на Лубе.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

"С волейбол на училище": когато спортът среща знанието

"С волейбол на училище": когато спортът среща знанието

  • 29 окт 2025 | 18:18
  • 1066
  • 0
Напусна ни от най-добрите разпределители в историята на ВК Дунав

Напусна ни от най-добрите разпределители в историята на ВК Дунав

  • 29 окт 2025 | 18:14
  • 1788
  • 0
Вилфредо Леон: В плика имаше 20 000 евро… Видях парите и... почувствах се зле!

Вилфредо Леон: В плика имаше 20 000 евро… Видях парите и... почувствах се зле!

  • 29 окт 2025 | 16:54
  • 19577
  • 0
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 31457
  • 10
Искате ли да гледате България - Полша на Евро 2026? Ето кога ще се играе този мега сблъсък!

Искате ли да гледате България - Полша на Евро 2026? Ето кога ще се играе този мега сблъсък!

  • 29 окт 2025 | 12:17
  • 9347
  • 3
Денис Карягин е реализатор №1 и нападател №1 във 2-ия кръг на А2

Денис Карягин е реализатор №1 и нападател №1 във 2-ия кръг на А2

  • 29 окт 2025 | 11:32
  • 1467
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 90349
  • 157
Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

Невероятен Алекс Николов с 29 точки и MVP, Лубе пречупи шампиона Тренто в дербито на Италия

  • 29 окт 2025 | 23:49
  • 5587
  • 2
Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

Апоел подчини титана Обрадович пред 8 000 в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 22:01
  • 26424
  • 3
Слот тотално неглижира "Карабао Къп" и обрече Ливърпул на поредна загуба от Кристъл Палас

Слот тотално неглижира "Карабао Къп" и обрече Ливърпул на поредна загуба от Кристъл Палас

  • 29 окт 2025 | 23:40
  • 14693
  • 41
Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

Арсенал излъга с мъдра игра Брайтън и стигна четвъртфиналите в Карабао Къп

  • 29 окт 2025 | 23:38
  • 6214
  • 7
Интер продължи историческата черна серия на Фиорентина

Интер продължи историческата черна серия на Фиорентина

  • 29 окт 2025 | 23:39
  • 5405
  • 6