Вилньов: Хамилтън най-накрая започна да уважава Верстапен
Вилньов: Хамилтън най-накрая започна да уважава Верстапен

  • 31 окт 2025 | 14:49
  • 2075
  • 1

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов сподели своето мнение, че Макс Верстапен най-накрая е спечелил уважението на Люис Хамилтън след враждата между двамата в миналото.

По думите на канадецът това се е случило след завръщането на четирикратния световен първенец в битката за титлата през 2025 година, въпреки че в един момент той изоставаше с еквивалента на над четири победи. След домашната си Гран При на Нидерландия в края на август Верстапен имаше пасив от 104 точки спрямо Оскар Пиастри, който заемаше първото място в генералното класиране. А сега, само пет кръга по-късно, нидерландецът е на само 36 пункта от настоящия лидер Ландо Норис.

„Лично аз, не мисля, че това ще го притесни – отговори Вилньов, когато беше попитан дали според него за Хамилтън ще бъде проблем, ако попречи на шансовете на Верстапен да стане шампион след случилото се през 2021 година. – Но на мен ми изглежда, че той най-накрая започна да уважава Макс за това какво е постигнал и начина, по който печели състезания седмица след седмица. Така че не мисля, че ще бъде толкова заинтересован, колкото би бил преди две години.“

Снимки: Gettyimages

