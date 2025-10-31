Илиян Филипов към играчите на Ботев: Оставете всичко на терена – пот, глас, енергия, всичко

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов излезе с надъхващо послание. Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, за да изрази мнение относно утрешното дерби на Пловдив. Най-интересният за града футболен мач е от 14,45 часа на стадион "Локомотив".
"ВРЕМЕ Е ЗА БИТКА!
Жълто-черни, утре не е просто мач - това е битката на Пловдив.
Това е денят, в който всеки един от вас, момчета, трябва да излезе и да покаже защо носи емблемата на Ботев Пловдив!
Играй с душа, сърце и характер. За хората по трибуните, за града, за историята и за всички, които вярват, дори когато е най-трудно.
Никой не помни кой е играл "добре“, помнят се само воините, които са се били до последно!
Оставете всичко на терена – пот, глас, енергия, всичко.
Пловдив ще бъде жълто-черен, ако ние го направим такъв.
За емблемата! За честта! За Ботев!
Не забравяйте нашия девиз:
Красота. Вяра. Борба".