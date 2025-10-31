Популярни
  Илиян Филипов към играчите на Ботев: Оставете всичко на терена – пот, глас, енергия, всичко

Илиян Филипов към играчите на Ботев: Оставете всичко на терена – пот, глас, енергия, всичко

  31 окт 2025 | 13:48
Илиян Филипов към играчите на Ботев: Оставете всичко на терена – пот, глас, енергия, всичко

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов излезе с надъхващо послание. Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, за да изрази мнение относно утрешното дерби на Пловдив. Най-интересният за града футболен мач е от 14,45 часа на стадион "Локомотив".

"ВРЕМЕ Е ЗА БИТКА!

Жълто-черни, утре не е просто мач - това е битката на Пловдив.

Това е денят, в който всеки един от вас, момчета, трябва да излезе и да покаже защо носи емблемата на Ботев Пловдив!

Играй с душа, сърце и характер. За хората по трибуните, за града, за историята и за всички, които вярват, дори когато е най-трудно.

Никой не помни кой е играл "добре“, помнят се само воините, които са се били до последно!

Оставете всичко на терена – пот, глас, енергия, всичко.

Пловдив ще бъде жълто-черен, ако ние го направим такъв.

За емблемата! За честта! За Ботев!

Не забравяйте нашия девиз:

Красота. Вяра. Борба".

