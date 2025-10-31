Ботев (Пд) с крехък аванс пред Локо (Пд) преди дербито

Най-често срещаният резултат в дербито под тепетата – 1:0 (28 пъти, по 14 в полза на всеки от съперниците), в предишното издание на 1 декември 2024 г. изпрати леко махалото към едната страна в лютия спор – Ботев има вече 42 победи, а Локо остана с 41 успеха в 120 шампионатни дуела. Канарчетата, водени тогава от Душан Керкез, покориха „Лаута“ – победа, последвала 2 равенства и 2 загуби на терена на градския съперник преди предпоследната като гост – на 4 декември 2018 г. с 2:0.

Ако разделим дербито на декади, ще видим, че везните на успеха в него се накланят в различна посока през всеки един от периодите. Локомотивци имат превес в първото десетилетие на сблъсъка. През 50-те години на миналия век те печелят 5 мача и губят три, а нито един от двубоите не завършва наравно, пише Тема спорт.

Ботев обръща тенденцията през 60-те години с 8 победи, 5 равенства и 4 загуби, но Локо има положителен баланс през следващото десетилетие – от 1970 до 1979 г., когато печели половината срещи – 10 победи, 3 ремита и 7 загуби.

Следват 80-те години, в които ботевци отново очертават превъзходство с 5 победи, 6 равенства и едва една загуба в бившата А група.

90-те години на миналия век са относително равностойни, но с леко предимство за черно-белите – 7 победи за тях, 6 равенства и 6 успеха за Ботев.

През първата декада на новия век преимуществото на железничарите е очебийно – 7 победи, 4 равенства и само 2 загуби. Второто десетилетие започва със служебно 3:0 за Локо заради изваждането на градския съперник от елита през пролетта на сезон 2009/10 г., но продължава до края със силно положителен баланс за ботевци – 8 победи срещу 4 загуби при 7 равенства.

От 2020 г. насам преобладават равенствата – 6 в 11 шампионатни срещи при 3 победи за Ботев и 2 за Локо.

За крайно оспорвания характер на дуела говори и фактът, че в предишните 10 сезона никой от съперниците не можа да стигне до дубъл. За последно 2 победи от 2 възможни в рамките на един сезон записа Ботев през 2014/15 г. – 2:0 на 27 септември 2014 г. у дома и пак 2:0, но на „Лаута“ на 10 март 2015 г. През следващия 2015/16 г. градските конкуренти играха 4 пъти помежду си – 2 победи за Локомотив, 1 реми и една победа за жълто-черните.

Най-дългата серия без победа за Локомотив е 10 години и 8 дни – между 3 март 1979 г. (победа с 4:0) и 11 март 1989 г. (успех с 1:0).

Най-дългият период без победа за Ботев е 9 години и 17 дни – от 9 август 1997 г. (успех с 1:0) до 26 август 2006 г. (победа с 3:2).

Дербито ще бъде дебютно и за двамата наставници – временния вариант на „Христо Ботев“ Иван Цветанов – Трите хикса в очакване на идването Димитър Димитров-Херо и словенеца Душан Косич, който пое тима от „Лаута“ на 19 декември м.г.