Кметът на Пловдив, капитаните и легенди на Ботев и Локо заедно преди дербито

Кметът на Пловдив Костадин Димитров събра в Общината капитаните на Локомотив и Ботев преди утрешното дерби. Освен Димитър Илиев и Тодор Неделев присъстваха легендите Петър Зехтински и Атанас Узунов.

„Утре трябва да стане празник. В деня на народните будители Пловдив ще оживее с дербито. Да бъдат съперници на терена и приятели извън него. Да стане празник“. Това каза Костадин Димитров.

„На терена сме врагове, а извън него сме приятели. Страстите да останат само на терена. След мача да се говори само за мача. По добрият да победи”. Това каза Димитър Илиев.

“Всичко се решава на терена. Феновете да подкрепят отборите си. Да няма никакви ексцесии да има много емоции на терена“, сподели Тодор Неделев.

„Ръководил съм няколко дербита. Винаги съм свирил това което виждам и без пристрастия. Ботев дори има по добър баланс при моите ръководства. Нека всичко да се реши на терена. Аз лично нямам нерви да съм на стадиона и ще гледам мача по телевизията“, каза Атанас Узунов.

„Вярвам че на терена всичко ще е спокойно. Познавам и двамата капитани. Ще има повече фенове на Локомотив. Но нашите фенове съм сигурен че ще подкрепят своя отбор. Надявам се да няма ексцесии“, каза от своя страна Петър Зехтински.